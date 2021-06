INO Stock pourrait voir un coup de pouce des partenariats Covid-19

Il est juste de dire que Produits pharmaceutiques Inovio (NASDAQ :INO) n’était pas le premier ou le plus célèbre participant à la course au vaccin Covid-19. Néanmoins, il y a des raisons d’être haussier sur l’action INO.

Il est injuste de classer le stock de l’INO comme “juste un stock Covid”. Inovio reste à la pointe de la science de l’ADN avec 15 programmes cliniques actuels. Le marché de l’entreprise est vaste ; Inovio cherche à traiter et à protéger les personnes contre les maladies graves et potentiellement mortelles associées au VPH, au cancer et aux maladies infectieuses.

Cela étant dit, Inovio travaille avec diligence pour faire progresser son vaccin Covid-19, connu sous le nom d’INO-4800. Les parties prenantes de l’entreprise voudront à juste titre connaître l’évolution du vaccin. Heureusement, un partenariat élargi pourrait amener l’INO-4800 au public – et de puissants retours sur investissement pour les actionnaires.

Aperçu des stocks de l’INO

En octobre 2019, les actions de l’INO ont atteint un creux à un peu moins de 2 $. Il est fort probable que le marché ne reverra plus jamais ce prix, car l’été 2020 a été vraiment éblouissant pour les investisseurs d’Inovio. En fait, le cours de l’action a atteint un sommet de 33,79 $ sur 52 semaines le 26 juin de l’année dernière.

Les actions de l’INO n’étaient plus en territoire penny stock – même pas proche. Pourtant, le mouvement vertical du cours des actions a été difficile à maintenir et les actions d’Inovio ont entamé une baisse de plusieurs mois.

Les actions du stock sont actuellement de 8 $ et changent. Pour les personnes qui sont restées sur la touche ou qui sont nouvelles sur Inovio, cela pourrait être une opportunité d’achat de premier ordre.

Certaines personnes prétendront croire au principe « acheter bas, vendre haut ». Les actions de l’INO tombent définitivement dans la catégorie « acheter bas », c’est donc à vous de décider s’il y a une bonne affaire ici. Mais compte tenu de la proposition de valeur de l’entreprise, il est difficile de nier que les actions Inovio semblent attrayantes.

Collaborer pour gagner

Parlons de cette proposition de valeur. L’un des points forts d’Inovio est l’empressement de l’entreprise à travailler avec d’autres entreprises et institutions.

Sans aucun doute, Inovio n’a pas hésité à demander de l’aide avec INO-4800 :

Le département américain de la Défense, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations et la Fondation Bill & Melinda Gates ont apporté un financement important pour faire progresser et fabriquer l’INO-4800. Inovio évalue l’efficacité préclinique de l’INO-4800 dans des modèles de provocation animale avec Public Health England et l’Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth en Australie. Les collaborateurs de recherche et développement d’Inovio comprennent le Wistar Institute, l’Université du Texas, l’Université Fudan, l’Université de Pennsylvanie et l’Université Laval. La société s’est associée à l’International Vaccine Institute pour des essais cliniques de l’INO-4800 en Corée du Sud.

Le succès n’est jamais garanti. Mais Inovio a clairement de puissants partenaires institutionnels et commerciaux dans son coin.

INO Stock et servir les moins desservis

Nous pouvons ajouter une collaboration plus puissante à la liste. Inovio a récemment étendu son partenariat avec Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou pour mener un essai d’efficacité de phase 3 de l’INO-4800.

Le président et chef de la direction d’Inovio, J. Joseph Kim, a souligné que l’INO-4800 est « uniquement positionné pour soutenir le déploiement du vaccin dans les pays mal desservis dans le monde ».

Kim a en outre suggéré que l’INO-4800 “a le potentiel d’être utilisé comme vaccin de rappel”. À l’appui de cela, Kim a noté que « les premières données cliniques confirment que l’INO-4800 peut être réadministré en toute sécurité ».

L’essai de phase 3 prévu devrait coûter environ 100 millions de dollars, je ne prétends donc pas qu’il n’y a aucun risque lié au stock de l’INO. Pourtant, les récompenses – pour les populations mal desservies et pour les parties prenantes – pourraient être énormes.

Le stock de l’INO est allé trop loin, trop vite et a dû redescendre sur Terre. Un retour pourrait être en préparation maintenant qu’il est sur des bases solides. Si quelque chose peut catalyser un redressement, c’est la volonté incessante d’Inovio d’obtenir des résultats cliniques. Cela, ainsi que les partenariats à valeur ajoutée de la société, pourraient entraîner une hausse significative des cours des actions.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

