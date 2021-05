Inoculer 18+ Tamil Nadu pour importer des vaccins via un appel d’offres mondial

Actuellement, le Centre attribue des vaccins aux personnes de plus de 45 ans et il a demandé aux gouvernements des États de se procurer des vaccins pour vacciner les personnes âgées de 18 à 45 ans.

Le gouvernement du Tamil Nadu a annoncé mercredi qu’il lancerait des appels d’offres mondiaux pour importer des vaccins Covid-19 afin de vacciner les personnes âgées de 18 à 45 ans dans un court laps de temps.

Les 13 doses de lakh de vaccins Covid-19 allouées par le Centre pour vacciner les personnes de plus de 18 ans n’étaient pas suffisantes, a déclaré le ministre en chef MK Staline, après avoir tenu une réunion d’examen avec les responsables du département de la santé.

Plusieurs États tentent de se procurer des jabs sur le marché international directement après l’avis du gouvernement central.

Staline a déclaré qu’il y avait plus de demande d’oxygène au Tamil Nadu que les 419 tonnes métriques allouées par le Centre. Auparavant, l’attribution d’oxygène était de 280 tonnes et cela a été amélioré après que le ministre en chef ait écrit récemment au Premier ministre Narendra Modi. Il a déclaré que le gouvernement de l’État avait pris toutes les mesures nécessaires pour acheminer l’oxygène des autres usines publiques par chemin de fer et le distribuer aux hôpitaux.

