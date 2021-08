Inondation de fentanyl chinois en Amérique | Rapport SGT ⋆ 10z viral

de Epoch Times :

Les étrangers achètent – ​​ou du moins louent – ​​la classe dirigeante américaine depuis la fondation de la république. Il y a presque exactement 225 ans, dans son discours d’adieu de 1796, George Washington a mis en garde contre « les ruses insidieuses de l’influence étrangère », ajoutant que « l’influence étrangère est l’un des ennemis les plus funestes du gouvernement républicain ».

Dans les temps modernes, les Saoudiens, les Japonais, les Sud-Coréens et les Israéliens, pour n’en nommer que quelques-uns, ont tous réussi à acheter de l’influence. Mais l’objectif habituel est d’obtenir des avantages pour leurs propres nations. Ce que nous voyons maintenant est quelque chose de beaucoup plus dangereux : utiliser l’influence pour corroder les États-Unis de l’intérieur.

Une nation verse des drogues illicites hautement addictives et imprévisibles dans le sang américain, tuant des dizaines de milliers de personnes par an. Et les élites américaines n’y font absolument rien. Maintenant, c’est l’influence.

La drogue? Fentanyl. Le pays? Chine communiste.

Le fentanyl est principalement originaire de Chine, passant souvent par le Mexique (et les gangs de drogue mexicains) vers les États-Unis. Les Chinois sont également impliqués dans le blanchiment d’argent de l’entreprise, aidant les gangs de drogue à blanchir (ou recycler) leurs énormes revenus. Parlez d’un « gagnant-gagnant », comme aiment à le dire les communistes chinois.

Victimes

Le déluge a commencé vers 2013 et n’a cessé de s’intensifier depuis lors. Les chiffres sont ahurissants.

En 2017, 28 000 Américains sont morts d’overdoses impliquant du fentanyl.

Lors d’une réunion en 2018 avec le président Donald Trump, le dirigeant chinois Xi Jinping s’est engagé à restreindre toutes les substances de type fentanyl. Trump a déclaré que cela changeait la donne. Sans surprise, le fentanyl et les drogues continuaient à couler.

En 2019, plus de 37 000 Américains sont morts d’overdoses de fentanyl. C’est près de cinq fois le nombre de soldats américains tués dans les guerres en Irak et en Afghanistan.

En 2020, le gouvernement américain a signalé que 93 000 résidents américains sont décédés d’une surdose de drogue, la grande majorité d’un empoisonnement au fentanyl. Les blocages de COVID-19 ont contribué à augmenter le nombre de décès déjà horribles.

Pourtant, alors même que le nombre de morts augmente, les entreprises américaines et les titans financiers ne le mentionnent jamais. Les think tanks sont pour la plupart silencieux. Académique ? Ne peut pas être dérangé. Les médias américains minimisent ou ignorent souvent le bain de sang du fentanyl, et plus encore la source, apparemment effrayée de mentionner le mot C : Chine.

Des paquets de fentanyl principalement sous forme de poudre et de méthamphétamine, que les douanes et la protection des frontières américaines disent avoir saisis dans un camion traversant l’Arizona en provenance du Mexique, sont exposés lors d’une conférence de presse au port de Nogales, en Arizona, le 31 janvier 2019. (US Customs and Border Protection/.)

Et sur la colline du Capitole, où il y a des discussions audacieuses, véhémentes, « bipartites » sur la façon de s’attaquer au régime chinois, quand il s’agit de fentanyl et de Chine, on entend peu.

Des excuses

Même l’administration Trump – la plus ferme à ce jour à tenir tête à la Chine – n’a pas fait grand cas du problème du fentanyl, bien que Trump l’ait soulevé directement avec Xi, et d’autres ont essayé.

Un responsable a suggéré d’appeler le « fléau du fentanyl » la « troisième guerre de l’opium ». La réponse de l’intérieur du Beltway a été immédiate et viscérale : « Vous ne pouvez pas dire ça » (en ce qui concerne la Chine, il y a toutes sortes de choses « vous ne pouvez pas dire »).

Dans ce cas, la réponse a été particulièrement curieuse car, dans certains milieux (y compris en Chine), il y a une tendance à excuser la non-coopération chinoise comme une revanche pour les guerres de l’opium du 19ème siècle.

Remboursement? La guerre de l’opium remonte à 180 ans. Selon cette logique, le travail des esclaves au Xinjiang est une « rétribution » pour les plantations d’avant la guerre civile. Comment la création d’un nouveau désespoir et d’une nouvelle mort rectifie-t-elle l’ancien désespoir et la mort ?

Les élites américaines ont également beaucoup d’autres excuses « d’initiés » pour expliquer pourquoi le régime chinois (ou, pour mieux dire, n’arrêtera pas) le flux de drogues illicites. Trois des plus courantes :

1. Le régime chinois est dans une impasse juridique car les producteurs de fentanyl continuent à utiliser la formule pour éviter la «liste illégale» et, par conséquent, les producteurs ont toujours une longueur d’avance sur un gouvernement qui ne peut pas réviser les lois assez rapidement, essayez comme il peut .

Une belle excuse, mais en Chine, la loi est ce que Xi et le Parti communiste chinois (PCC) disent qu’elle est, comme même le milliardaire Jack Ma et un certain nombre d’autres magnats et responsables chinois puissants et bien connectés l’ont découvert à leurs dépens. Si Pékin veut fermer les producteurs de fentanyl, la loi ne fait pas obstacle.

2. Les autorités locales chinoises, soi-disant hors de portée de Pékin, n’arrêteront pas la production de fentanyl car elles veulent des recettes fiscales et des emplois – et sont également complètement corrompues.

Assez vrai. Mais les responsables locaux ont également peur d’être surpris en train de traverser Pékin – tout le monde sait ce qui est arrivé à Ma.

3. Les autorités chinoises ne peuvent pas localiser les producteurs de drogues illégales. La Chine est un grand pays, vous savez.

Le PCC crée un état de surveillance que même George Orwell n’aurait pas pu imaginer. Dessinez une moustache sur une affiche de Xi et voyez combien de temps il faut pour être arrêté et emprisonné. Publiez sur les réseaux sociaux que Xi ressemble à Winnie l’ourson et vous aurez des agents du ministère de la Sécurité d’État à votre porte en quelques minutes.

La police du PCC peut faire ce qu’elle veut. Faire « disparaître » des gens, arrêter des starlettes, kidnapper des milliardaires et des libraires, prendre des étrangers en otage et les enfermer ? Aucun problème. Les seules contraintes viennent de Zhongnanhai—le sommet du PCC.

Que le régime chinois n’interdise pas le fentanyl dans son intégralité – et encore moins s’en prend aux producteurs comme il s’en prend aux Ouïghours, aux chrétiens et au Falun Gong, ou aux Hongkongais – suggère que le PCC est heureux que l’Amérique soit inondée de fentanyl.

Et lorsque Trump a dit à Xi d’arrêter le flux de fentanyl en 2018, Xi aurait répondu : « Nous n’avons pas de problème de drogue en Chine. Cela signifie que Xi peut contrôler les drogues et qu’il canalise les agents de guerre chimique – à la manière d’une véritable « guerre sans restriction » – vers son rival n°1 et son plus grand ennemi. La plupart des choses impliquant le PCC ne sont tout simplement pas si difficiles à comprendre.

Les effets de la guerre chimique en Chine

Le carnage ne peut pas être surestimé. Le fentanyl ravage tous les pans de la société américaine. Et environ la moitié des décès attribués au fentanyl sont des jeunes d’âge militaire.

Comme l’a noté un ancien responsable du gouvernement américain, cela équivaut à retirer cinq ou six divisions de l’armée ou des marines chaque année. Et n’oubliez pas les « victimes du champ de bataille » qui survivent mais ne peuvent plus fonctionner en tant que membres productifs de la société, le fardeau et les dépenses de s’occuper d’eux, et les familles dévastées laissées brisées et brisées.

On entend des élites qui devraient mieux savoir dire que les victimes ne sont que des « drogués » et n’auraient de toute façon pas rejoint l’armée. C’est malveillant et faux. Les jeunes se conduisent mal depuis des siècles, et cela inclut beaucoup de ceux qui rejoignent l’armée américaine. Mais un pack de six ou un joint est une chose ; un médicament difficile à identifier qui est souvent mal étiqueté et tue de manière imprévisible ou désactive de façon permanente en quantités infimes en est une autre.

Du point de vue de la Chine, qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Vous affaiblissez votre ennemi déclaré, que vous prévoyez de dominer d’ici le milieu du siècle. Et, mieux encore, le PCC gagne beaucoup d’argent grâce au trafic de drogue et en monnaie convertible. Achetez du fentanyl et vous payez en dollars.

