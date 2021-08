Inondation et course simulée que Verstappen remporte à Spa

29/08/2021

Le à 19:18 CEST

La pluie persistante a gâché le spectacle à Spa-Francorchamps. Le Grand Prix de Belgique il n’a pas pu courir normalement et après une longue période d’attente de près de trois heures, le directeur de course de F1, Michael Masi a résolu le dilemme en décrétant une simulation de course, avec des voitures effectuant trois tours derrière la voiture de sécurité et une répartition des points atypique (la moitié de ceux qui correspondraient à chaque position), en fonction de l’ordre de la grille de départ. Max verstappen il a remporté la course la plus courte de l’histoire.

Cette décision salomonienne, inévitable compte tenu de l’état de la piste, de la visibilité nulle due aux gerbes d’eau que soulevaient les voitures et du manque de lumière sur le circuit, a surtout favorisé l’auteur du pôle, Verstappen, depuis Georges Russel, parti deuxième grâce à sa prestation au volant de la modeste Williams, avec un aquaplanage extrêmement dangereux dans la ligne droite inclus, lors des qualifications de samedi, a également joué sous un épais rideau de pluie. Hamilton, troisième sur la grille, il a fini par céder 5 points au championnat face à son plus grand rival, qui débarque la semaine prochaine sur son circuit à domicile, à Zandvoort, avec tout en sa faveur pour tenter de reprendre le leadership du Championnat du Monde. Le Néerlandais a ajouté 12,5 points contre 7,5 pour Hamilton et reste 3 au général du championnat.

Ils n’ont pas non plus eu la chance Carlos Sainz et Fernando Alonso, même si le Madrilène a réussi à rayer un demi-point, puisqu’il s’était hissé à la dixième place (Alonso jusqu’à la 11e) en raison des nombreux changements sur la grille. Aux sanctions de Bottas et Balade Pour avoir causé le chaos au départ du GP de Hongrie, la pénalité, également de 5 positions, a été ajoutée à Norris pour avoir modifié la boîte de vitesses de sa McLaren après son spectaculaire accident de samedi. En outre, Sergio Perez il est relégué en fond de grille après avoir écrasé sa Red Bull aux Combes, lors de son tour d’installation.

Trop de risque

La course avait déjà plus d’une demi-heure de retard lorsque la voiture de sécurité conduite par Berne Maylander Il a mené un premier tour d’entraînement pour évaluer l’état de la piste. “Je ne vois rien”, a-t-il prévenu Hamilton par radio, tandis que le poleman Verstappen Elle a coïncidé avec le manque de visibilité malgré sa situation privilégiée, ouvrant la piste. Lorsque Michael Masi a montré le drapeau rouge après ce tour d’essai, Daniel Ricciardo Il n’a pas hésité à assurer que c’était la bonne chose à faire : “Bonne décision”. Personne ne voulait prendre de risque après ce qui s’est passé à Spa ce week-end. Vendredi, en qualification pour la W Series féminine, la Catalane Belén García et cinq autres pilotes ont presque miraculeusement échappé à un multiple accident au Raidillon Eau Rouge qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Et samedi, au même moment, Lando Norris a détruit sa McLaren dans une autre action effrayante.

Alors que les pilotes tentaient de rester concentrés pendant la longue attente, les fans dans les tribunes se tenaient stoïquement sous leurs parapluies, convaincus qu’ils pouvaient encore assister à une course de F1. Mais l’implacable radar météo indiquait qu’il continuerait à pleuvoir copieusement dans les heures suivantes et donc, Masi et la F1 n’avaient d’autre choix que de sauver la situation en pensant à la sécurité des pilotes. A 18h17, les voitures sont revenues en piste pour terminer la course la plus courte jamais réalisée. Seulement trois tours, sans pouvoir dépasser, après la ‘safety car’. Nouveau drapeau rouge et tout le monde à la maison.

GP de Belgique. Carrière:

1er M. Verstappen (Red Bull) 2/39

2e G. Russell (Williams 0 “0

3e L. Hamilton (Mercedes) 0 “0

4e D. Ricciardo (McLaren) 0 “0

5e S. Vettel (Aston Martin) 0 “0

6e P. Gasly (AlphaTauri) 0 “0

7e E. Ocon (Alpin) 0 “0

8e s. Leclerc (Ferrari) 0 “0

9e N. Latifi (Williams) 0 “0

10e C. Sainz (Ferrari) 0 “0

11º F. Alonso (Alpin) 0 “0

12º V. Bottas (Mercedes) 0 “0

13e A. Giovinazzi (Alfa Roméo) 0 “0

14e L. Norris (McLaren) 0 “0

15ème Y. Tsunoda (AlphaTauri) 0 “0

16e M. Schumacher (Haas) 0 “0

17e N. Mazepin (Haas) 0 “0

18e L. Balade (Aston Martin) 0″0

19e K. Raikkonen (Alfa Roméo) 0 “0

20e S. Perez (Red Bull) 0 “0

Voici comment se déroule la Coupe du monde (12 sur 22)

1er Lewis Hamilton (GBR) 202,5 ​​points

2e Max Verstappen (PB) 199,5

3e Lando Norris (GBR) 113

4e Valtteri Bottas (FIN) 108

5e Sergio Pérez (MEX) 104

6ºcCarlos Sainz (ESP) 83,5

7e Charles Leclerc (LUN) 82

8e cDaniel Ricciardo (AUS) 56

9e Pierre Gasly (FRA) 54

10e Esteban Ocon (FRA) 42

11e Fernando Alonso (ESP) 38

12e Sébastien Vettel (ALE) 35

13e Lance Balade (CAN) 18

14ème Yuki Tsunoda (JAP) 16

15e Nicolas Latifi (CAN) 7

16e George Russell (GBR) 13

17e Kimi Räikkönen (FIN) 2

18e Antonio Giovinazzi (ITA) 1

19e Mick Schumacher (ALE) 0

20e Nikita Mazepin (RUS) 0