Inondations à Glasgow : une canalisation éclatée laisse des milliers de foyers sans eau – Urgence de Shawlands | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’incident a eu lieu aux premières heures de ce matin sur Deanston Drive.

L’éclatement d’une conduite principale de 18 pouces a perturbé l’approvisionnement en eau et causé des inondations dans le secteur du chemin Tantallon.

Un porte-parole de Scottish Water a commenté les perturbations causées par l’incident.

Ils ont déclaré: « Nous tenons à nous excuser auprès des clients confrontés à une interruption de leur approvisionnement en eau ou à des inondations ce matin à la suite d’une rupture de canalisation principale dans le sud de Glasgow. »

«Notre équipe sur place s’efforce d’isoler la section endommagée de la conduite principale et de réacheminer l’eau à travers les parties non affectées du réseau afin de rétablir et de maintenir les approvisionnements le plus rapidement possible.

«Nous avons une équipe d’intervention sur place pour fournir une assistance directe aux clients dont les maisons ont été touchées par les inondations à la suite de l’éclatement.

« Nous encourageons tous les clients qui ont subi des inondations et qui ont besoin d’aide à nous appeler au 0800 077 8778. »

Langside Primary a annoncé qu’elle avait été forcée de fermer ce matin en raison des inondations.

Ils se sont tournés vers Twitter pour faire le point sur l’impact de cette inondation.

Ils ont tweeté : « L’eau sur Tantallon Road est assez profonde par endroits et nous avons pris la décision difficile de FERMER aujourd’hui.

« Les enseignants prépareront l’apprentissage en ligne via Seesaw pour les enfants plus tard dans la journée.

« Nous serons en contact avec les mises à jour dès que nous les aurons. »

