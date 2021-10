Inondations à Londres EN DIRECT: les trajets quotidiens dans le chaos alors que de fortes averses perturbent les déplacements dans la capitale | Royaume-Uni | Nouvelles

L’avertissement Ambre se lit comme suit : « De très fortes pluies se produiront mercredi soir et nuit, avec 20-30 mm de pluie possible en une heure et localement 60 mm en 2-3 heures.

« Cela entraînera des inondations des eaux de surface, en particulier si les pluies les plus abondantes se produisent sur les grandes villes. »

Un deuxième avertissement jaune englobant tout le sud, du Devon et des Cornouailles jusqu’à Londres et le Kent a également été émis.

L’avertissement jaune se lit comme suit: «Une zone de fortes pluies atteignant le sud-ouest de l’Angleterre mercredi après-midi se propage vers l’est dans le sud de l’Angleterre, atteignant l’extrême sud-est de l’Angleterre en milieu de soirée.

«La pluie durera environ six heures dans n’importe quel endroit, se dégageant enfin du sud-est de l’Angleterre aux premières heures de jeudi.

« La pluie peut être accompagnée de coups de vent côtiers et, à quelques endroits, de tonnerre. 15 à 25 mm de pluie sont largement attendus avec 30 à 50 mm possibles à quelques endroits.