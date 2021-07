Inondations à Londres : une carte étonnante montre combien de capitaux pourraient être sous l’eau d’ici 2030 | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Londres a été touchée par des crues soudaines alors que certaines parties de la capitale ont vu plus d’un mois de pluie sur une période de 24 heures. Des images dramatiques publiées sur les réseaux sociaux montrent des rues sous l’eau et des voitures submergées qui ont du mal à se déplacer sous l’averse.

La police métropolitaine a déclaré lundi qu’elle avait évacué des zones de la capitale en raison de “propriétés inondées” et de “plafonds effondrés”. Les routes ont été fermées et les services de train ont été annulés car les gens ont été avertis de ne pas quitter leur domicile sauf s’ils y étaient obligés.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement a averti en 2019 que les inondations graves et les phénomènes météorologiques extrêmes deviendront plus fréquents en raison du changement climatique et de l’élévation du niveau de la mer.

Et, selon une analyse inquiétante de Climate Central, de grandes parties de Londres et des comtés d’origine bordant la Tamise seront sous l’eau d’ici 2030.

À en juger par une carte interactive, une énorme section de l’Essex à l’ouest de Londres sera surmontée par une Tamise en crue, submergeant un certain nombre des bâtiments et des zones les plus célèbres de la ville.

Voici les zones qui seront les plus touchées :

Londres est

Zones de danger : Dagenham, Barking, Ilford, Abbey Wood, Thamesmead, Rainham, East Ham, Plaistow, Forest Gate, Canning Town, Stratford, Hackey jusqu’à Tottenham, Leyton, Lee Valley, Poplar, Greenwich, Canary Wharf, Lime House, The L’île aux chiens.

Les principales routes, notamment l’A406 et l’A13, seront submergées et des milliers de foyers de la région seront en difficulté si les prévisions se vérifient.

Des attractions telles que Stratford Westfield, le stade olympique de Londres, la centrale électrique de Reach et l’aéroport de London City sont également menacées.

Sud de Londres

Zones de danger : Deptford, Rotherhithe, Bermondsey, Camberwell, Walworth, Vauxhall Lambeth, Battersea, Wandsworth.

La zone rouge s’étend jusqu’à Peckham sur la carte, ce qui signifie qu’une bonne partie du sud sera sous l’eau.

Le terrain de cricket ovale sera probablement détruit et l’Imperial War Museum et l’Université de Southbank de Londres subiront probablement des dégâts des eaux.

Londres Ouest

Zones de danger : Chelsea, Fulham, Hammersmith, Shephard’s Bush, Chiswick, Grove Park, Mortlake, Kew, Brentford, Isleworth, Richmond, Twickenham.

Le zoo pour enfants de Battersea Park, l’hôpital de Charing Cross et le club de football de Chelsea sont en danger.

Essex et Kent

Zones de danger : Dartford, Purfleet, Grays, Tilbury, Gravesend, Canvey Island, Leigh-on-sea, Westcliff-on-sea, Shoeburyness, South Wooden Ferrers, Wickford, Burnham-on-Crouch, Deal, Rochester.

Le centre commercial Lakeside à Thurrock devrait être partiellement inondé et les quais de Tilbury seront en eau très profonde.

Plus au large, l’attraction touristique populaire Adventure Island à Southend est située dans la zone rouge, ainsi que de nombreuses destinations balnéaires le long du tronçon.

Selon les experts du domaine, l’élévation du niveau de la mer est inévitable, mais il existe des moyens de la ralentir grâce au recyclage, en utilisant moins d’énergie et en réduisant votre empreinte carbone en général.

Reportage supplémentaire par Ellena Cruse.