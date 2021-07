Inondations à marée haute : quelles seront les perspectives d’inondation dans les années à venir ?

Les communautés côtières des États-Unis ont continué de subir des inondations à marée haute record en 2019 (Image représentative/ .)

Les inondations à marée haute sont de plus en plus courantes en raison des années d’élévation relative du niveau de la mer. On parle souvent d’inondations « nuisibles » ou « ensoleillées ». Une forte inondation se produit lorsque les marées atteignent de 1,75 à 2 pieds au-dessus de la marée haute moyenne quotidienne et que l’eau commence à se déverser dans les rues ou à bouillonner des égouts pluviaux. Alors que le niveau de la mer continue de monter, des inondations dommageables qui se produisaient auparavant uniquement pendant une tempête se produisent désormais plus régulièrement, comme la marée de pleine lune ou avec un changement des vents ou des courants dominants.

Chaque année, la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) enregistre les changements dans les modèles d’inondation à marée haute par rapport à l’année précédente à 98 marégraphes NOAA le long de la côte américaine, ce qui permet de fournir des perspectives d’inondation pour ces emplacements pour l’année à venir, ainsi que des projections. pour les prochaines décennies.

Découvrez l’état des inondations à marée haute en 2019 et ses perspectives jusqu’en avril 2021

Les communautés côtières des États-Unis ont continué de subir des inondations à marée haute record en 2019. Cela a obligé leurs résidents et leurs visiteurs à faire face à des rues, des rivages et des sous-sols inondés. En outre, cela indique que la tendance devrait également se poursuivre cette année (2021) et ne pas s’atténuer de si tôt.

La fréquence annuelle nationale des inondations a atteint 4 jours en 2019, juste en deçà du record de 5 jours établi en 2018. Les inondations à marée haute s’accélèrent maintenant à 75 % des endroits le long des côtes est et du golfe. Jusqu’à 19 emplacements ont battu ou égalé leurs records d’inondation. La fréquence nationale des inondations à marée haute devrait s’accélérer. Les communautés côtières américaines connaissent en moyenne 2 à 6 jours d’inondations au cours de l’année à venir. De plus, les collectivités situées le long des côtes nord-est et ouest du golfe connaîtront cette fois des niveaux d’inondations plus élevés. Aucune inondation à haute fréquence, cependant, n’est prévue pour les États-Unis. côtes insulaires. On dit également que d’ici 2030, les inondations à marée haute devraient être de l’ordre de 7 à 15 jours et de 25 à 75 jours d’ici 2050. Ces projections ont été faites sur la base de la fourchette d’élévation relative du niveau de la mer qui est plus susceptible de se produire d’ici 2030 et 2050 en utilisant la quatrième évaluation nationale du climat.

