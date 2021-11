Inondations au Canada : des milliers de personnes évacuées du danger et une autoroute s’effondre après de fortes pluies | Monde | Nouvelles

Des pluies incessantes ont continué de s’abattre sur la Colombie-Britannique et des avertissements de pluie restent en vigueur dans toute la région. Des coulées de boue et des inondations localisées ont fait que plus de 100 maisons d’Abbotsford ont été placées en alerte d’évacuation.

Maintenant, le maire de Merritt, Linda Brown, a émis un avertissement d’évacuation pour sa ville.

L’ordonnance se lit comme suit : « Conformément à l’article 13 (1) de la BC Emergency Program Act, une ordonnance d’évacuation a été émise par la ville de Merritt en raison d’un danger immédiat pour la santé et la sécurité causé par une inondation dans la communauté.

« En particulier, l’usine de traitement des eaux usées est inondée et non opérationnelle et le sera pour une durée indéterminée. »

Il a poursuivi: « L’habitation continue de la communauté sans services sanitaires présente un risque de refoulement massif des eaux usées et un risque pour la santé personnelle. »

L’ordre d’évacuation a été émis pour toute la ville.

L’ordre dit aux résidents de « quitter la ville immédiatement » et d’organiser un hébergement avec leurs amis et leur famille dans une autre communauté.

La ville canadienne organise également des autobus pour transporter les résidents à Kamloops et Kelowna.

Selon l’ordonnance, la ville s’est « coordonnée avec les stations-service pour s’assurer qu’elles restent ouvertes » et a exhorté les habitants à ne pas « éteindre leur gaz naturel ».

