Inondations au Kerala: le gouvernement sonne l’alarme dans les zones sujettes aux glissements de terrain alors que l’État se prépare à de fortes pluies

Mardi, l’administration a confirmé l’ouverture de trois vannes du réservoir d’Idukki pour la cinquième fois seulement dans l’histoire du barrage. (Déposer)

Le Kerala, déjà frappé par de fortes pluies, devrait recevoir plus de pluie à partir de mercredi, a déclaré le Département météorologique indien (IMD). Le bureau météorologique a prédit que des pluies abondantes à extrêmement fortes frapperaient la ceinture du Ghat occidental et les collines orientales de l’État.

Le gouvernement du Kerala a déjà commencé à évacuer les personnes des collines orientales sujettes aux glissements de terrain à la suite des glissements de terrain dévastateurs dans les districts de Kottayam et d’Idukki. Les administrations de district respectives, d’autre part, ont encordé des pêcheurs pour évacuer les gens des zones de basse altitude.

Le ministre en chef du Kerala, Pinarayi Vijayan, a appelé à la vigilance des habitants des bassins fluviaux et des régions vallonnées.

Les risques de glissement de terrain et de débordement des rivières sont élevés car la mousson du sud-ouest a atteint sa fin, a déclaré Vijayan. Il a également exhorté les personnes vivant dans des maisons identifiées par l’autorité nationale de gestion des catastrophes comme inaptes à se déplacer vers des endroits plus sûrs.

Le ministre en chef a ajouté que les administrations de district respectives avaient reçu l’ordre de déplacer d’office les personnes vivant dans des maisons insalubres et à proximité des berges.

L’autorité de gestion des catastrophes a déjà émis une alerte pour les zones sujettes aux glissements de terrain de l’État. Dans plusieurs districts, le département des recettes a exhorté les personnes vivant sur les pentes des collines sujettes aux glissements de terrain à déménager volontairement.

A Kottayam, qui a subi la semaine dernière les effets de crues éclair et de glissements de terrain, l’administration du district a identifié 33 zones sujettes aux glissements de terrain. Le collectionneur, le Dr PK Jayasree, a déclaré à The Indian Express que les personnes vivant dans ces zones, identifiées par le Geological Survey of India, devraient se déplacer vers des endroits plus sûrs. Elle a ajouté que le gouvernement prendrait des mesures pour évacuer les résidents vers les camps s’ils ne partaient pas volontairement.

L’avertissement intervient après que le gouvernement a été contraint d’ouvrir les volets de quatre barrages où le niveau d’eau avait dépassé le seuil de danger. Mardi, l’administration a confirmé l’ouverture de trois vannes du réservoir d’Idukki pour la cinquième fois seulement dans l’histoire du barrage. L’eau du réservoir, déversée dans la rivière Periyar, atteindra les districts d’Ernakulam et d’Idukki en aval.

Anticipant une élévation du niveau de l’eau et gardant à l’esprit les prévisions de fortes précipitations, le gouvernement de l’État transfère les personnes vivant dans les bassins fluviaux et les zones basses vers des camps de secours.

Le collecteur d’Ernakulam, Jafar Malik, a déclaré que l’eau du réservoir d’Idukki atteindrait Aluva à Ernakulam à minuit. Il est peu probable que la montée du niveau de l’eau soit alarmante s’il n’y a plus de pluie, a-t-il déclaré. Cependant, de fortes précipitations pourraient changer la situation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.