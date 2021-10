Inondations au Kerala: le nombre de morts s’élève à 19 alors que de fortes pluies continuent de s’abattre sur l’état, Amit Shah assure toute l’aide du Centre

Alors que de fortes pluies s’abattaient sur le sud et le centre du Kerala, provoquant des crues soudaines et des glissements de terrain dans de nombreuses régions de l’État, les forces de défense sont intervenues avec les équipes de la NDRF pour secourir les plusieurs personnes disparues.

Le nombre de morts dues aux fortes pluies et aux glissements de terrain catastrophiques au Kerala est passé à 19 dimanche, les zones durement touchées des districts de Kottayam et d’Idukki étant sous le choc. Alors que de fortes pluies s’abattaient sur le sud et le centre du Kerala, provoquant des crues soudaines et des glissements de terrain dans de nombreuses régions de l’État, les forces de défense sont intervenues avec les équipes de la NDRF pour secourir les plusieurs personnes disparues.

Pendant ce temps, le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a déclaré que le Centre fournirait toute l’assistance possible à la population du Kerala. Il a déclaré dans un tweet que le gouvernement « surveillait en permanence la situation dans certaines parties du Kerala à la suite de fortes pluies et d’inondations ». « Le gouvernement central fournira tout le soutien possible pour aider les personnes dans le besoin. Des équipes de la NDRF ont déjà été envoyées pour assister les opérations de sauvetage. Prier pour la sécurité de tous », a déclaré Shah.

La Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) a déployé 11 équipes pour des opérations de recherche, de sauvetage et de secours dans l’État. Pendant ce temps, l’armée, la marine et l’armée de l’air ont également répondu à la demande du gouvernement de l’État d’aider l’administration civile à gérer la situation.

Compte tenu de l’alerte rouge dans cinq districts du Kerala, le quartier général du Southern Naval Command a été préparé à fournir une assistance à l’administration locale dans les opérations de sauvetage. Pendant ce temps, l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Kerala a demandé l’aide du Southern Naval Command à Kochi pour le transport aérien des familles bloquées à Koottickal.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a exhorté la population à prendre toutes les précautions face aux précipitations incessantes et a déclaré que 105 camps de secours ont été installés. « Les gens sont priés de prendre toutes les précautions contre la pluie. 105 camps de secours ont été mis en place dans tout l’État et des dispositions ont été prises pour ouvrir davantage de camps », a-t-il déclaré.

Bien que la fureur des pluies se soit calmée, les autorités de gestion des catastrophes de l’État du Kerala (KSDMA) ont déclaré qu’un creux de faible niveau moyen de la mer se situe maintenant sur le sud-est jouxtant le centre-est de la mer d’Arabie au large des côtes nord du Kerala-Karnataka et a prédit la possibilité de précipitations légères à modérées à de nombreux endroits avec seulement de fortes précipitations isolées sur l’état au cours des prochaines 24 heures et diminuent encore par la suite.

