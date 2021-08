Inondations de la ferme du Tennessee de Loretta Lynn, une personne est morte

Le ranch de Loretta Lynn a été durement touché par les inondations dévastatrices dans le comté de Humphreys, dans le Tennessee, samedi. Wayne Spears, qui servait de contremaître et était un ami de la famille de l’icône de la musique country, a été emporté par les eaux de crue et est décédé, a confirmé dimanche le personnel du ranch. Au moins 21 personnes sont mortes et des dizaines ont été portées disparues en raison des inondations.

Le personnel du ranch a déclaré que Spears avait disparu samedi soir avant d’annoncer qu’il n’avait pas survécu dimanche après-midi. “Avec le cœur le plus lourd, nous sommes attristés d’annoncer que notre contremaître bien-aimé Wayne Spears n’a pas survécu à être emporté par les eaux de crue. Wayne est un ami de la famille des Lynn et un incontournable du ranch depuis des décennies et nous sommes tous dévastés par son décès”, indique le communiqué. “Le Ranch ne sera plus jamais le même sans lui, mais on se souviendra toujours de lui pour son sourire, son cœur bienveillant et sa volonté de faire un effort supplémentaire pour tous ceux qui l’entourent.”

“Finalement, nous reconstruirons notre communauté, notre ranch, nos vies et nos maisons. Mais seul Dieu pourrait construire un homme comme Wayne Spears. Rien ne remplace cela”, poursuit le communiqué. “Qu’il repose en paix.” Le personnel du ranch a également partagé des photos de Spears, dont une avec Lynn, 89 ans. Plus de 2 000 utilisateurs de Facebook ont ​​partagé leurs condoléances à la famille de Spears.

Les responsables du comté de Humphreys sont toujours à la recherche de résidents disparus, a déclaré le shérif du comté de Humphreys Chris Davis au Tennessean. Il a déclaré qu’il s’agissait de la pire inondation qu’il ait connue au cours de ses 28 ans de carrière au ministère. Des pannes de courant et un service de téléphonie cellulaire incohérent ont rendu les recherches difficiles. Certaines routes rurales et autoroutes du pays ont été complètement emportées. La Garde nationale du Tennessee a été déployée dans la région pour aider les résidents. Plus de 15 pouces sont tombés dans le comté de Humphreys. Certaines parties de l’Interstate 40 ont été fermées et la rivière Piney a atteint des niveaux d’eau record, selon le National Weather Service Nashville.

Les jumeaux Ryan et Riliegh, âgés de sept mois, figuraient parmi les personnes tuées dans les inondations. Leur grand-mère, Angie Willeby, a déclaré à Fox 17 que les bébés avaient été emportés à Waverly, Tennessee. Leur père portait les jumeaux et d’autres enfants mais les a perdus dans l’inondation. Les membres de la famille ont lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour leurs parents. Plus de 20 000 $ ont été versés pour aider la famille en moins de 24 heures.

La Croix-Rouge américaine a également ouvert des abris pour les personnes touchées par les inondations. Les refuges sont ouverts au YMCA Dickson County; l’église du Christ de Fairfield à Centerville; Église du Christ Waverly; et l’église baptiste de Waverly.