Inondations de Londres les plus récentes : des crues éclair bibliques ravagent la capitale après la catastrophe de l’Euro 2020 | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Londres : de fortes pluies provoquent des inondations à Putney

Les services d’urgence se sont précipités à Raynes Park alors que plusieurs véhicules se sont retrouvés coincés sous la montée des eaux. Les pompiers de Londres ont reçu plus de 150 appels de personnes signalant de fortes inondations dans le sud-ouest de Londres. De fortes inondations ont également été signalées sur des routes proches du centre commercial Westfield London à l’ouest de la ville. Des routes ont également été inondées à Hampstead, près du centre de Londres. Plusieurs personnes se sont rendues sur Twitter pour partager des photos et des vidéos des scènes incroyables.

Une personne a posté une photo et a écrit : « Dieu doit être anglais.

« Il pleurait beaucoup en rentrant à la maison tout à l’heure.

Une autre personne a posté une vidéo sur Twitter montrant des routes inondées par plusieurs centimètres d’eau.

Ils ont écrit : « L’un des principaux risques de changement climatique à Londres est les inondations dues à des précipitations estivales plus intenses.

D’énormes inondations ont été signalées dans de grandes parties de Londres (Image: @Ryan_Colaco / Twitter)

Dernières inondations à Londres : il y a eu de fortes inondations près du centre commercial Westfield (Image : @Ryan_Colaco / Twitter)

“Le chauffage climatique sous nos yeux à Putney, dans le sud-ouest de Londres.”

Une troisième personne a également posté des images des inondations et a écrit : « Nous avons eu un peu d’inquiétude face aux inondations près de Westfield, dans l’ouest de Londres.

“Les inondations sont partout.”

Le compte Twitter Jambuster a également écrit : “A10 Shoreditch High Street (toutes directions) à la jonction de Norton Folgate.

Dernières inondations à Londres : des voitures ont été immergées dans plusieurs centimètres d’eau (Image : @Ryan_Colaco / Twitter)

“Il y a un couvercle de valve effondré à cet endroit.

“Approchez-vous avec prudence.”

Le météorologue de la BBC, Tomasz Schafernaker, a publié sur Twitter une vidéo montrant de fortes pluies frappant le sud-ouest de Londres.

Il a écrit: “Qui est dans l’ouest de Londres sous cette averse” MASSIVE “.

“L’orage est devenu presque stationnaire depuis près d’une heure. Vraiment mauvais sur Wembley, Ealing, Chiswick, Wimbledon… et d’autres régions.

« Des crues éclair se produisent sans aucun doute… faites attention ! »

Les énormes inondations ont causé d’énormes perturbations dans le métro de Londres pendant les heures de pointe.

Sur la ligne Bakerloo, il n’y a actuellement aucun service entre Stonebridge Park et Harrow & Wealdstone, avec des retards mineurs sur le reste de la ligne.

Il n’y a pas non plus de service entre Marble Arch et North Acton sur la Central Line.

Sur le London Overground, il n’y a pas de service entre Willesden Junction et Richmond/Clapham Junction et entre Euston et Watford Junction.

Il y a de sérieux retards entre Stratford et Willesden Junction.

Le présentateur météo de Channel 4 News, Liam Dutton, a publié une image du Met Office montrant de fortes pluies balayant certaines parties de l’Angleterre.

Il a écrit à côté de ceci: “Des averses torrentielles avec du tonnerre et des éclairs éclatent à travers le Royaume-Uni en ce moment.

“Il y a des averses particulièrement fortes dans le sud de l’Angleterre et l’ouest de l’Écosse, avec des inondations localisées possibles.”

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la pluie jusqu’à minuit lundi, couvrant de vastes zones au sud de Peterborough.

Sarah Kent, prévisionniste au Met Office, a déclaré que certaines régions du pays pourraient connaître jusqu’à 0 mm de pluie en quelques heures seulement lundi soir.

Elle a déclaré: «Les précipitations les plus intenses se produiront dans les régions du sud et de l’ouest du Royaume-Uni.

« Des averses orageuses viennent de la Manche au moment où nous parlons.

“Certes, avec les pluies intenses auxquelles nous nous attendons, des inondations localisées et probablement des perturbations de voyage sont en cours, malheureusement, au moment même où les gens font la course à l’école et rentrent du travail.”

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…