Inondations en Allemagne : le nombre de morts s’élève à au moins 67 alors que les sauveteurs poursuivent la recherche des disparus | Monde | Nouvelles

Des dizaines de personnes seraient portées disparues, bien qu’il existe des rapports non confirmés selon lesquels jusqu’à 1 300 personnes sont toujours portées disparues dans le district d’Ahrweiler de l’État de Rhénanie-Palatinat. Beaucoup de ceux qui sont morts étaient des Allemands, mais la Belgique a également fait état de neuf victimes, dont une fille de 15 ans. Les régions les plus touchées sont les États allemands de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Les autorités allemandes ont déployé des hélicoptères de police et des centaines de soldats pour aider les personnes bloquées par les inondations.

Cependant, certaines zones ont été complètement isolées et ne pouvaient plus être atteintes par bateau.

Le changement climatique a été blâmé pour les conditions météorologiques extrêmes qui ont causé les inondations.

Armin Laschet, le Premier ministre de Rhénanie du Nord-Westphalie, a déclaré jeudi aux journalistes : « Nous serons confrontés à de tels événements encore et encore, et cela signifie que nous devons accélérer les mesures de protection du climat … parce que le changement climatique ne se limite pas à un état.”

D’autres pluies abondantes sont prévues dans la région vendredi.

De nombreux villages ont été réduits en ruines alors que les vieilles maisons en briques et en bois ont été emportées par les eaux tumultueuses.

Les autorités belges ont ordonné aux habitants de Liège d’évacuer leurs maisons, alors que les craintes grandissaient de nouvelles inondations.

La Meuse est sur le point de déborder et les experts craignent que le niveau des eaux ne monte encore de 1,5 mètre.

Aux Pays-Bas, qui ont jusqu’à présent évité toute victime, des milliers de personnes vivant dans les villes et villages le long de la Meuse ont également reçu l’ordre d’abandonner leurs propriétés.

De même, à Maastricht, 10 000 habitants ont reçu l’ordre d’évacuer.