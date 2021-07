Inondations en Allemagne : les habitants souffrent des conséquences des inondations – « Encore des cauchemars » | Monde | Nouvelles

in

Inondations en Allemagne : le nettoyage « pourrait prendre des mois », selon l’hôte

Le nombre de morts devrait augmenter car plus de 100 personnes sont toujours portées disparues en Allemagne. Les gens font toujours face aux retombées des horribles inondations qui ont ravagé leurs maisons ainsi qu’au souvenir d’avoir vu l’eau emporter tout sur son passage.

Léonie d’Ahrweiler a eu la terrifiante expérience de voir l’eau détruire la ville.

L’électricité était coupée et il faisait nuit noire. Ils ne pouvaient voir qu’avec des bougies et des lampes de poche.

“Ça sentait extrêmement l’essence partout, parce que toute l’essence des voitures qui nageaient aussi”, a-t-elle déclaré à Express.co.uk.

« Il avait une odeur très forte, ce qui nous donnait mal à la tête.

LIRE LA SUITE: L’Allemagne en crise sanitaire alors que les inondations “transforment l’eau potable en eaux usées”

Le nombre de morts devrait augmenter car plus de 100 personnes sont toujours portées disparues en Allemagne (Image: Leonie)

“C’était un peu effrayant, mais honnêtement, il n’y avait pas beaucoup de temps pour y penser.”

Elle était avec sa mère, son grand-père et ses deux sœurs cadettes, âgées de sept et neuf ans.

« Une de mes petites sœurs a vomi deux fois parce qu’elle ne savait pas ce qui se passait », a déclaré Léonie.

Vers 23 heures, Léonie et sa famille étaient allées se coucher, mais avant de s’endormir, elle a été dérangée par des bruits forts à l’extérieur de leur maison.

A NE PAS MANQUER

L’Allemagne demande de l’argent à l’UE après que des inondations meurtrières aient laissé des régions en ruines [UPDATE]

Angela Merkel a averti que le nettoyage des inondations en Allemagne “pourrait prendre des mois” [REVEAL]

Une tragédie alors que 12 personnes se noient alors qu’un foyer de soins pour personnes handicapées est touché par un «raz de marée» [INSIGHT]

Léonie d’Ahrweiler a eu la terrifiante expérience de regarder l’eau détruire la ville (Image : Leonie)

Elle a regardé dehors pour remarquer qu’il y avait beaucoup d’eau qui coulait dans la rue, mais n’a pas réalisé la gravité de la situation jusqu’à ce que le niveau d’eau commence à monter jusqu’à sa porte.

Elle a réveillé sa mère et son grand-père et ils ont commencé à apporter de la nourriture et de l’eau à l’étage.

Cependant, le cauchemar ne faisait que commencer – une vague massive a éclaté à travers la porte d’entrée, effaçant tout sur son passage.

«Ma mère et moi étions debout au bas des marches du couloir, nous avons donc pu sauter. Mais mon grand-père se tenait à côté de nous et a été poussé par la vague dans le salon. Et nous avons dû le retirer.

Sa famille s’est retirée au dernier étage de la maison et a attendu la fin de la tempête.

Tous dormaient dans le même lit en attendant que ce soit fini.

« Je n’ai pas dormi, cependant, parce que je n’arrêtais pas de vérifier le niveau d’eau dans les escaliers.

“J’ai compté les escaliers pour voir s’ils montaient ou descendaient, et à un moment donné, ils redescendaient.”

L’électricité était coupée et il faisait nuit noire. La seule façon dont ils pouvaient voir était avec des bougies (Image: Leonie)

Échoués et attendant que le niveau de l’eau baisse, Léonie et sa famille n’avaient aucun lien avec le monde.

Sa mère avait perdu son téléphone lorsque la vague a déferlé sur la maison et le téléphone de Léonie ne pouvait pas envoyer de messages.

Ils parlaient aux voisins à travers leurs fenêtres, jetaient de la nourriture à ceux qui n’en avaient pas.

Lorsque les choses ont commencé à aller mieux et que l’eau a commencé à se retirer, elle leur arrivait encore aux chevilles, les gens du quartier ont reçu des informations selon lesquelles une autre vague se dirigeait vers eux.

Ils parlaient aux voisins à travers leurs fenêtres, jetant de la nourriture à ceux qui n’en avaient pas (Image: Leonie)

Ils ne pouvaient rien vérifier, alors Léonie et sa famille ont emballé leurs affaires en cinq minutes et se sont dirigées vers un terrain plus élevé.

« Cela s’est avéré être une sorte de fausse nouvelle. Mais il n’y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir. Aucun de nous n’a eu l’occasion de faire des recherches. Et dans ce genre de situation, vous ne pensez pas beaucoup.

Après l’horrible incident, elle a dû s’occuper de ses jeunes sœurs qui font encore des cauchemars.

« Ils n’allaient pas aussi bien. Vous savez, cela a été un énorme choc pour eux. Et ma petite sœur a même frissonné dans son sommeil et a fait des cauchemars parce qu’elle a encore très peur.

Les habitants d’Ahrweiler n’ont reçu aucun avertissement du déferlement imminent des vagues.

Le journal allemand Der Spiegel a rapporté la semaine dernière qu’à Wuppertal, au nord de Cologne, des gens avaient reçu des avertissements d’inondation d’un moine sonnant une cloche.

Le système européen de sensibilisation aux inondations a envoyé des avertissements au gouvernement allemand qui a mis les pompiers et la police en état d’alerte plus élevé.