Inondations en Europe : les Pays-Bas, la Belgique et l’Allemagne frappés par des averses | Météo | Nouvelles

Des quantités record de précipitations en Europe occidentale ont causé des ravages et des morts généralisés, avec au moins 80 personnes confirmées mortes et des centaines d’autres sont portées disparues. L’Allemagne a été la plus touchée, mais les inondations ont également poussé de nombreux Pays-Bas à fuir leurs maisons.

Les habitants des villes et villages riverains de la Meuse dans la province du Limbourg ont été instamment priés de se réfugier jusqu’à vendredi au moins.

Les niveaux d’eau de la Meuse et de la Rur ont atteint des niveaux records jeudi, provoquant la panique parmi les habitants et les autorités à la suite de la dévastation qui a eu lieu en Allemagne au cours de cette semaine.

En Allemagne, les états de Rhénanie-Palatinat et de Rhénanie du Nord-Westphalie sont les plus touchés.

Des pluies inhabituellement abondantes provenant d’un système dépressionnaire lent ont inondé l’Europe occidentale, provoquant le débordement des rivières et l’inondation des rues des villes et villages, tandis que l’électricité a été coupée pour des centaines de milliers de foyers.

Où sont les inondations en Europe ?

Actuellement, des inondations ont été signalées en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse.

Les régions occidentales de l’Allemagne ont été les plus touchées, avec plus de 80 morts et plus de 1 000 disparus jeudi soir.

Les médias allemands ont rapporté qu’au moins 81 personnes étaient mortes dans les deux États les plus touchés, la Rhénanie-Palatinat et la Rhénanie du Nord-Westphalie, avec respectivement 50 et au moins 30 décès à ce jour.

La Première ministre allemande Angela Merkel a promis son soutien à la région et exprimé ses sympathies.

Elle a déclaré: “Je pleure ceux qui ont perdu la vie dans cette catastrophe.

“Nous ne connaissons toujours pas le nombre, mais ce sera beaucoup.”

En Belgique, la situation s’aggrave de la même manière, avec 11 décès signalés à ce jour.

Des images terrifiantes des inondations à Verviers, dans l’est de la Belgique, non loin de la frontière allemande, montrent des voitures emportées par les eaux de crue.

Les habitants de Liège, troisième agglomération de Belgique après Bruxelles et Anvers, ont reçu l’ordre d’évacuer.

Les responsables locaux ont déclaré que ceux qui ne pouvaient pas partir devraient déménager aux étages supérieurs de leurs bâtiments.

Aucune victime n’a encore été signalée aux Pays-Bas, mais les niveaux d’eau sur les rivières Meuse et Rur ont dépassé les niveaux qui ont conduit à de grandes inondations en 1993 et ​​1995, selon les autorités locales.

A Valkenburg, dans l’extrême sud du Limbourg, près de la frontière belge et allemande, des inondations avaient déjà ravagé le centre-ville, forçant l’évacuation de plusieurs maisons de retraite et détruisant au moins un pont.

De fortes pluies sont actuellement signalées dans certaines parties de l’est de la France, les autorités surveillant de près la situation.