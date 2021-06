Inondations majeures alors que la tempête frappe Spa-Francorchamps

L’Eau Rouge est devenue l’Eau Brun vendredi en fin d’après-midi sur le circuit emblématique de Spa après qu’une tempête a provoqué d’importantes inondations dans la région.

Le siège du Grand Prix de Belgique devait accueillir quelques Euro Racing mais les voitures de la Legends Cars Cup, de la Lotus Cup Europe, du Supercar Challenge/GT et du Prototype Challenge et du Belcar Endurance Championship sont toutes restées fermement coincées dans les garages. après Spa ressemblait plus à un parc aquatique qu’à une piste de course.

Les responsables du circuit ont déclaré : « Ces mauvaises conditions météorologiques ont provoqué d’importantes inondations entre le virage de la Source et Raidillon, entraînant la fin des activités sur le circuit.

« La piste ayant été impactée, le Circuit de Spa-Francorchamps et le Royal Automobile Club de Spa ont décidé de mettre un terme au meeting Spa Euro Race, afin d’assurer la sécurité de tous.

« Le Circuit de Spa-Francorchamps travaille désormais à la remise en état de la piste afin d’assurer la reprise de ses activités dans les plus brefs délais.

S’il avait encore couru, Jenson Button aurait sans doute imaginé ses chances de passer aux slicks…

