Inoubliable! Déjà six ans sans Jenni Rivera, « La Diva de la Banda » – El Sol de México

Quelques minutes seulement après le décollage, un avion à destination de Monterrey a disparu du ciel et a causé la mort des personnes à bord. C’était le transport privé utilisé à l’aube du 9 décembre 2012, La Diva de la Banda et inoubliable, Jenni Rivera qui a partagé un voyage avec son équipe de travail.

Quelques heures plus tard, dans les réseaux sociaux, il était déjà géré que l’équipage, y compris Mario Macías, Alberto Saavedra et Jacob Yebale, son maquilleur, avaient probablement perdu la vie. Un jour plus tard, divers médias ont confirmé les faits.

Sans aucun doute, sa mort surprise est l’une de celles qui ont marqué le milieu de l’émission, puisque la chanteuse battait son plein et que sa carrière était en plein essor.

Jenni, inoubliable pour tout le monde

Jenni Rivera, est connue pour son grand talent et ses tubes tels que « Reyna de reynas », « Unforgettable », « Let me come back with you », parmi tant d’autres qui composent son grand répertoire musical.

Née en Californie le 2 juillet 1969, Jenni Rivera a reçu plusieurs disques certifiés or et platine par la RIAA. En 1991, Jenni a commencé dans l’industrie de la musique en travaillant chez Cintas Acuario, une maison de disques appartenant à son père et un an plus tard, avec ses frères Pedro, Gustavo et Juan, ils ont formé un groupe qu’ils ont appelé « La Güera Rivera con Banda « .

Après s’être efforcée de se positionner comme l’une des meilleures chanteuses régionales de musique et de groupe, le 9 décembre 2012, la chanteuse est décédée dans un accident d’avion.

Neuf ans après sa mort, Jenni Rivera est dans la mémoire de sa famille, de ses amis et de ses fidèles fans.

