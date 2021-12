Inoue a démoli Dipaen et conservé la couronne WBA

Photo: Sky Sports

Naoya Inoue a renversé Aran Dipaen mardi pour obtenir un TKO en huit rounds et conserver son championnat des super poids coq de la World Boxing Association (WBA) à Kokugikan, Tokyo.

Le Japonais a également défendu sa couronne IBF dans un match dans lequel sa force était évidente et a clairement indiqué qu’il était l’un des meilleurs livre pour livre aujourd’hui.

Inoue n’a pas laissé de répit à son rival thaïlandais et dès le premier tour il a commencé à l’attaquer avec des combinaisons au visage et un bon travail à la zone médiane. Bien que Dipaen ait essayé de tenir tête au monarque, il ne pouvait pas faire grand-chose face à l’attaque incessante que le « Monstre » proposait.

Le champion de 28 ans a laissé tomber son adversaire au huitième round et bien qu’il se soit relevé, il a continué à le punir jusqu’à ce que l’arbitre doive arrêter les actions. Inoue a fait la troisième défense de sa ceinture noire et or et reste l’un des meilleurs au monde.

L’invaincu en 22 combats a éliminé 19 combattants, tandis que Dipaen a établi son record de 12 victoires, 3 défaites et 11 KO.