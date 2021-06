Inoue, Munguía et Charlo sont trop favoris

Ne vous attendez pas à des surprises dans Naoya Inoue vs. Michael Dasmarinas, Jermall Charlo contre. Juan Macias Montiel et Jaime Munguía c. Kamil Szeremeta. Les favoris sont trop favoris et doivent gagner de manière décisive, sur la voie rapide et avant le milieu du combat

Dans l’analyse vidéo, nous expliquons comment et pourquoi nous attendons ces résultats. La plus grande attente dans ces combats est ce qui se passera plus tard et dans ce département s’il y a beaucoup de tissu à couper.

Naoya a peu d’options et la question est de savoir s’il est prêt à faire face à une autre guerre brutale contre Nonito. Avec Jermall Charlo, la question évidente à laquelle il semble impossible de trouver une réponse est de savoir pourquoi il ne met pas le pantalon de champion et exige le combat contre Canelo lvarez, que ce soit à 160 ou 168 livres.

Il est protégé par les statuts de la WBC pour cela, mais pour une raison inconnue, il préfère s’amuser en offrant des villas et des châteaux à un combat impossible contre GGG, occupant même la face B de toute négociation pour un éventuel combat.

Enfin, il y a « l’après » de Munguía, qui a également de nombreuses options, mais semble n’en avoir qu’une et nous espérons que cette fois il la prendra. Il est maintenant temps de devenir sérieux et de jouer gros dans de grands combats.

Je parle de tout ça de cette manière avant les combats qu’on va voir ce week-end.