Inoue rentre à la maison – AS.com

La dernière fois que Naoya inoue Il est monté sur le ring dans son pays et a fait vibrer le monde entier. Le Japonais a affronté Nonito Donaire en finale des World Boxing Super Series en novembre 2019. Le combat est encore dans les mémoires des fans… pas étonnant. À ce moment là, le ‘Monstre’ semblait entrer dans une nouvelle dimension, mais la pandémie l’a ralenti, et beaucoup. Les restrictions importantes de son pays lui ont fait faire un très gros arrêt. Il n’a pu combattre qu’en octobre 2020. Il est revenu en juin 2021 et ce mardi il a une nouvelle défense.

jenoue (21-0, 18 KO) a su s’affranchir des nouvelles restrictions (causé la suspension de Golovkin contre Murata, entre autres poursuites) et expose les Mondiaux WBA et IBF du coq contre le Thaïlandais Aran Dipaen (12-2, 11 KO). Le procès, sur le papier, est très simple pour le champion. Le candidat n’a pas eu de grands rivaux et ses deux défaites sont venues de chez lui. Il a du punch et cela le motive beaucoup, mais la vitesse, le punch et la qualité technique d’Inoue devraient suffire.

Au-delà des prédictions, le procès est très important pour Inoue. Le japonais est l’un des boxeurs les plus talentueux du moment et figure toujours dans le classement du meilleur livre pour livre. Pour y rester il a besoin de continuité et même si l’adversaire n’est pas le plus compliqué il est obligé de gagner et de convaincre. La pression pour être au top est là. Nous regardons tous d’autres points. L’unification qui n’a jamais eu lieu contre Casimero ou un match revanche contre Nonito (Il a affirmé sur les réseaux sociaux que ce sera le suivant) devrait être votre prochain arrêt. D’abord, il est temps de se débarrasser de Dipaen. De nouveau à la maison.