Inox Leisure Rat: Achat – Une forte reprise pourrait être à l’horizon pour l’entreprise

Nous avons récemment rencontré Siddharth Jain, directeur (et promoteur) et Alok Tandon, PDG d’INOX Leisure. S’il n’y a pas de vague 3 sérieuse de Covid, alors INOX Leisure est prêt pour une forte reprise aidée par une demande refoulée et un large pipeline de films majeurs. Pendant ce temps, le bilan peut soutenir l’expansion. Certaines de ses initiatives, telles que des offres F&B rafraîchissantes avec un nouveau menu et des partenariats avec ITC et des applications de livraison et de réservation, ainsi que la projection de contenus alternatifs, aideraient la marque à passer d’un simple exploitant de films à une partie plus intégrante du mode de vie des consommateurs. Nous restons optimistes sur l’histoire structurelle d’INOX ; conserver « Acheter » avec un TP de Rs 547. La vague 3 de Covid reste un risque clé et une variable à surveiller.

Pipeline de films prometteur : Sooryavanshi a ouvert les vannes, engrangeant plus de 2,5 milliards de roupies dans le monde, et est un indicateur de la demande refoulée. H2FY22 devrait également bénéficier des grands films régionaux ainsi qu’hollywoodiens. La demande refoulée est attribuable au retour des consommateurs sur les écrans après une interruption d’environ deux ans. D’autres dates de sortie sont annoncées et nous attendons au moins un film de grande star chaque mois.

Perspectives : demande refoulée – Le titre s’est refroidi d’environ 30 % au cours des dernières semaines à la suite de la cassure d’Omicron. L’association des multiplexes estime à 40 à 60 milliards de roupies les collectes en 2021, contre 20 milliards de Rs en 2020. Les revenus publicitaires devraient rebondir avec un décalage de deux trimestres. Les petits acteurs ont vu un impact significatif de Covid, donnant plus de place aux grands acteurs tels que INOX pour se développer. Les producteurs sont également assis sur le contenu depuis longtemps, et nous voyons plus de dates de sortie annoncées. Des diffuseurs tels que Sun TV et ZEEL alignent également un contenu fort. Compte tenu de la forte reprise de la demande, des innovations d’INOX, sans oublier le vent de consolidation, nous maintenons ‘BUY/SO’ sur le stock.

