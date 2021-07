Inquiet au sujet de l’alcootest? Ce gadget vous indique si vous en avez pris trop

in

Pour Gabriela Chavez

LAS VEGAS (CNNMexique) – Avec un gadget de plus dans votre poche, vous pouvez éviter de passer la nuit dans le ‘Torito’. Il s’agit de Floome, une petite équipe qui possède des capteurs qui détectent le taux d’alcool dans le sang et se connecte à une application mobile qui se charge de vous proposer des options alimentaires pour le réduire, ainsi que des alternatives de transport pour ceux qui ne peuvent plus diriger.

«Floome est un gadget pour s’amuser et garder le contrôle si vous buvez. Il a un design élégant et innovant pour que les gens puissent et veulent l’emporter avec eux », a déclaré le directeur général du créateur du gadget, 2045 Tech, Fabio Penzo à Grupo Expansión lors de la présentation du gadget au CES 2015.

Penzo prévient que l’objectif de la création de Floome n’était pas d’échapper aux programmes de contrôle de l’alcool, mais de donner aux utilisateurs plus d’outils pour éviter les accidents. Au Mexique seulement, 37 400 accidents surviennent chaque année dans lesquels la consommation d’alcool a été un facteur déterminant, selon les données de l’Institut national de géographie et de statistique (INEGI).

Pour utiliser Floome, il suffit de le connecter à l’entrée audio d’un smartphone, iPhone, Android ou Windows Phone, et de télécharger l’application gadget, dans laquelle seront affichées les mesures effectuées par le système.

L’équipement fonctionne comme un éthylotest; il suffit que la personne souffle dans l’embout buccal Floome pendant cinq à 10 secondes pour que les capteurs enregistrent le niveau d’alcool en fonction des caractéristiques de l’individu, préalablement chargées dans l’application, telles que le sexe, la taille, le poids et l’âge.

Une fois les données à l’écran, l’application affichera les options alimentaires proches de la personne grâce à la géolocalisation, ce qui peut vous aider à réduire le taux d’alcool dans votre corps ; Dans le cas où le niveau dépasse la norme, l’application vous permet de demander un taxi depuis le téléphone, pour empêcher la personne de conduire.

L’équipement a été conçu en Italie, et bien qu’il n’ait pas encore défini de prix, il devrait arriver sur le marché à la mi-2015.

