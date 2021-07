Inquiet d’un crash crypto? Pourquoi ce ne sera pas un problème pour NVDA Stock

in

NVIDIA Corporation (NASDAQ :NVDA) les actionnaires connaissent une nouvelle année de croissance solide de leur participation. Jusqu’à présent en 2021, l’action NVDA a augmenté de 56%. Cependant, certains investisseurs regardent nerveusement ce qui se passe avec les crypto-monnaies.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Cette année a été volatile et de nombreuses crypto-monnaies se sont écrasées. La dernière fois que cela s’est produit – en 2018 – le stock de NVDA a été martelé alors que les mineurs de crypto ont cessé d’acheter des cartes graphiques, puis ont inondé le marché de cartes usagées alors qu’ils fermaient leurs plates-formes minières. La même chose pourrait-elle arriver à NVIDIA en 2021 ?

NVDA est une action notée « B » dans Portfolio Grader. Ce n’est pas parfait, mais l’entreprise continue d’être bien positionnée pour une croissance à long terme. Mais les analystes financiers restent optimistes sur l’action NVDA.

Pourquoi le manque apparent d’inquiétude face à l’effondrement du marché de la cryptographie ? Outre le fait que le minage de crypto-monnaies représente un pourcentage relativement faible des revenus de NVIDIA, la société a cette fois-ci pris des mesures pour s’assurer qu’elle pourrait tirer profit du minage de crypto-monnaies, tout en se protégeant des retombées si ce marché volatil trébuchait à nouveau.

2018, l’année de la gueule de bois crypto de NVIDIA

Il n’est pas difficile de faire des parallèles entre aujourd’hui et 2018. À l’époque, NVIDIA venait de sortir ses cartes graphiques de la série RTX 2000. La demande était élevée alors que les joueurs réclamaient les nouvelles cartes, qui comportaient un lancer de rayons en temps réel. Cependant, une partie du défi pour se procurer une carte graphique NVIDIA était la concurrence des mineurs de crypto-monnaie. L’énorme puissance de traitement parallèle des cartes graphiques les rendait idéales pour les plates-formes de crypto-mining.

Les crypto-monnaies se sont écrasées en 2018. Le stock que NVIDIA avait produit pour essayer de répondre à la demande s’est soudainement accumulé dans les canaux de vente. Pour aggraver la situation, de nombreux mineurs de crypto se sont retournés et ont vendu leurs cartes graphiques usagées à des joueurs désespérés.

Le résultat a été une « gueule de bois cryptographique » qui a vu la valeur des actions NVDA chuter de près de 50 % en seulement trois mois. Dans une note aux investisseurs en novembre (alors qu’elle réduit son objectif de cours sur l’action NVDA), la Deutsche Bank a écrit :

“Après de nombreuses années de performances presque sans faille, NVDA a finalement trébuché alors que la baisse de la demande de crypto et l’augmentation des stocks qui en a résulté ont eu un impact sur son trimestre et plus sévèrement sur les prévisions.”

2021, l’année où NVIDIA a pris des mesures pour éviter une répétition

Leçon apprise. L’extraction de crypto peut être une activité très lucrative, mais elle est volatile. Les mineurs de crypto qui s’arrachent des cartes mettent en colère les principaux clients du jeu. Lorsque ces mineurs quittent le marché, la vente de leurs cartes graphiques peut perturber le marché pendant des mois. NVIDIA a donc pris des mesures pour éviter une répétition de 2018.

La première mesure était une mise à jour du firmware de ses nouvelles cartes graphiques de la série RTX 3000 qui abaisse le taux de hachage. Cela n’a aucun impact sur leurs performances de jeu, mais réduit de moitié leur capacité à exploiter les crypto-monnaies. En outre, NVIDIA a lancé la CMP HX, la première carte graphique de la société conçue spécifiquement pour le minage de crypto.

Cette fois-ci, NVIDIA avait des cartes graphiques disponibles pour les mineurs de crypto tout en minimisant l’impact sur son noyau démographique de jeux sur PC. Alors que le marché de la cryptographie s’effondre, on craint moins que le canal de vente ne s’enlise avec des cartes graphiques bon marché et usagées provenant de plates-formes de crypto-minage à la retraite – le CMP HX est optimisé à cet effet et ne convient pas aux jeux.

Bilan des actions NVDA

Il existe toujours un risque que les actions NVDA de haut vol connaissent un ralentissement en raison du marché des crypto-monnaies. À un moment donné, les mineurs vont arrêter d’acheter des cartes graphiques pour leurs plates-formes. Cela aura un impact sur les revenus. Cependant, cette fois-ci, NVIDIA devrait être bien protégé contre un débordement de son activité principale.

Donc, si vous avez retardé l’achat d’actions NVDA parce que vous vous inquiétez d’une autre gueule de bois crypto de style 2018, ce n’est pas un scénario pour perdre le sommeil.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur NVDA. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.

