Inquiétude à Venga La Alegría pour une nouvelle épidémie de virus

Inquiet !, ce qui semble être une nouvelle épidémie de virus fait son apparition à Venga La Alegría et a sonné l’alerte le matin de TV Azteca. Selon Alex Kaffie, les pilotes et la production seraient très inquiets de la situation.

Le méchant des spectacles a assuré qu’une fois de plus les pilotes de Venga La Alegría, Laura G, Sergio Sepúlveda, Patricio Borguetti et les autres membres de la production et de la distribution pourraient être à risque d’être infectés, ceci après que certaines personnes aient été testées positives pour le virus.

Kaffie a expliqué qu’un des participants de je veux chanter a été testé positif pour Covid-19 et qu’il y a plus de cas dans la production du concours Today Program, ce qui inquiète tout le monde.

Le journaliste de divertissement a partagé qu’une grande partie des conducteurs de VLA ont été confrontés au virus ; Cependant, il convient de noter qu’il y a eu des cas de personnes confrontées au covid-19 à plus d’une occasion ; en plus des différentes souches du virus.

Alex Kaffie a souligné que cette épidémie survient juste pendant l’agitation provoquée par la contagion massive qui s’est produite sur MasterChef Celebrity, où même la célèbre pour ne pas croire au Covid-19, Patricia Navidad et l’animatrice vedette, Rebecca de Alba, ont été testées positives pour le virus.

Toujours sur TV Azteca, le virus a fait des ravages dans Aqui entre nos Hechos, car bien qu’il ait été traité de manière très hermétique, les soupçons ont commencé lorsque ses conducteurs ont commencé à disparaître.

Bien qu’il n’ait pas été dit en tant que tel qu’ils avaient le Covid-19, deux des chauffeurs ont indiqué qu’ils étaient en incapacité et qu’ils reprendraient bientôt leur travail au sein de l’émission télévisée, ceci sous l’insistance de leurs followers sur les réseaux sociaux.

C’est dans Spectacular Formula, sur Radio Fórmula qu’il a été révélé que la conductrice aurait été testée positive au virus et que ce serait la raison de son absence temporaire ; Cependant, la situation n’a été abordée d’aucune façon dans le programme et ils n’ont apporté qu’un pilote de sauvegarde.