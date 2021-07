Inquiétude alors que le ‘DeFi Education Fund’ soutenu par Uniswap abandonne la valeur de 10 millions de dollars d’UNI

in

Le DeFi Education Fund, récemment créé, a été critiqué pour avoir brusquement annoncé qu’il avait liquidé la moitié du million de jetons UNI qui lui avaient été attribués par le biais de la gouvernance d’UNI.

Le controversé DeFi Education Fund, financé par Uniswap, a liquidé la moitié de son financement en pièces stables, attirant la condamnation de plusieurs membres de la communauté crypto.

Le 12 juin, le fonds a tweeté qu’il commercialisait 500 000 UNI à Genesis commerce pour 10,2 millions USDC dans un commerce de gré à gré (OTC), malgré la proposition d’Uniswap pour le fonds indiquant qu’il pourrait liquider le million d’UNI sur 4 à 5 années.

En mai, l’organisation étudiante Harvard Law Blockchain et Fintech Initiative, a lancé une proposition de gouvernance plaidant pour la création du fonds et l’allocation d’un million d’UNI (d’une valeur d’environ 18 millions de dollars aux prix actuels) à l’entité pour soutenir les initiatives pédagogiques et le lobbying politique pour le secteur de la finance décentralisée.

Au début de ce mois, la proposition a été adoptée et les jetons UNI ont également été transférés au fonds.

L’incident a ravivé les problèmes concernant la centralisation de la méthode de gouvernance d’Uniswap et qualifié de remise en question de la transparence et des motivations du fonds.

Les détectives de la blockchain ont pu déterminer que Larry Sukernik, l’un des multiples signataires du fonds pour l’éducation, avait vendu 2 612 UNI quelques heures seulement avant l’accord OTC. Sur Twitter, Sukernik a défendu le commerce, déclarant que l’UNI qu’il a vendu provenait d’une subvention qu’il n’avait reçue qu’il y a quelques semaines.

S’adressant à Cointelegraph, le fondateur de DeFi Watch, Chris Blec, a souligné que la loi de Harvard avait clairement indiqué que “l’intention était de vendre étape par étape l’UNI de 1 m sur une période de 4 à 5 ans, et de ne pas jeter rapidement des quantités énormes”.

«Le Fonds a ensuite simplement vendu 50% du 1M UNI pour l’USDC sans clarifier. Ils n’ont toujours pas expliqué pourquoi, malgré de nombreuses personnes qui le leur demandent aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Le 13 juillet, Blec dénonce un fil conducteur exigeant une transparence concernant le fonds, exprimant des problèmes concernant la méthode de sélection de la proposition, la création du fonds, ainsi que le rôle réalisable du capitaliste Uniswap, le pianiste Andresson (a16z), dans l’influence du événements.

“Les membres du comité du DeFi Education Fund, l’équipe de base d’Uniswap et ses investisseurs (y compris a16z) ont refusé de répondre à toute question spécifique qui leur serait posée concernant les origines du fonds, qui a proposé le concept, quelle que soit la politique future qui en découlera, et plus encore », a écrit Blec, notant qu’une lettre qu’il avait envoyée au pianiste Andressen avait été « volontairement ignorée ».

«Une fois le vote terminé et le Fonds créé, j’ai envoyé une nouvelle série de requêtes le 29 juin à a16z, car il semblait que le vote avait été remporté uniquement grâce aux délégués à la gouvernance utilisant le pouvoir de vote qui leur avait été conféré par a16z. Ces requêtes ont également été volontairement ignorées.

Blec a également appelé Sukernik à faire face au comité du fonds, déclarant à Cointelegraph : « Même si ce n’était absolument pas intentionnel, l’apparence d’un membre de ce comité commercialisant des jetons UNI à partir de son propre compte quelques heures avant de déclencher une énorme vente UNI de 500 000 est précisément le genre de comportement qui déclenchera un régulateur.

“Cela enverrait le bon message si Sukernik démissionnait du comité et autorisait une autre personne à prendre sa place.”

