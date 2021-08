Inquiétude au PSG sur la condition physique de Neymar en vacances

02/08/2021 à 22:04 CEST

Trois semaines après la Copa América, Neymar Jr. continue de profiter de ses derniers jours de vacances avant de reprendre la formation des PSG, club avec lequel il a renouvelé cet été.

Le renouveau du Brésilien a beaucoup excité les fans parisiens, qui n’espèrent désormais plus qu’avoir leur autre star, Kylian Mbappé, pour la prochaine saison.

Pourtant, certaines photos de Neymar en vacances ont donné aux fans du Paris Saint Germain un autre mal de tête. Selon RMC, Les photographies du Brésilien montrent un surpoids qui inquiète le public parisien, puisqu’ils enseignent que le ’10’ n’a pas été pris en charge pendant sa pause, et qu’il lui en coûtera de réengager le rythme compétitif du plus haut niveau.

A 29 ans, Les photos de Neymar ont fait le tour du monde via les réseaux et ils ont conduit à plusieurs comparaisons, à la fois avec des footballeurs brésiliens du passé et avec des joueurs plus âgés actuels, qui ont conservé leur forme physique à la fin de la saison.

Dans le même temps, le footballeur a posté une photographie sur ses réseaux avec sa compagne à Paris, Marco Verratti, également dans ses derniers jours de vacances après avoir remporté le championnat d’Europe avec l’Italie.

Neymar doit être au Camp des Loges dans quelques jours pour rejoindre la pré-saison du PSG. Ceux de Mauricio Pochettino, sans leurs stars, sont tombés en finale de la Supercoupe de France contre Lille, l’équipe qui leur a également pris le championnat cette saison.