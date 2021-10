Inquiétude chez Phoenix Suns, pas d’accord avec DeAndre Ayton

L’une des équipes qui a surpris tous les fans de la NBA la saison dernière était Soleils de phénix. Aux plus hautes positions de la Conférence Ouest tout au long de la phase régulière et avec un excellent rôle dans les Playoffs, ceux de l’Arizona ont constaté qu’ils faisaient partie des équipes à prendre en compte lors de ces prochains stages parmi tous les candidats pour remporter les prochains anneaux.

Avec le leadership de notation de Devin Booker et l’expérience de tous les facteurs de Chris Paul, la triple entente de l’ensemble des Monty William Il est complété par un joueur qui a beaucoup grandi et a finalement réussi à répondre aux attentes de ce qu’il pourrait devenir.

Nous parlons de DeAndre Ayton, le centre des Bahamas qui est sorti en premier choix lors de la draft NBA 2018 et qui, cette dernière année, est irrévocablement entré dans la liste des meilleurs centres de la ligue.

Un problème pour les Soleils

Cependant, pour garder le jeune talent dans l’équipe, de Phoenix, ils se sont déjà mis au travail en essayant de renouveler le « 5 » et de ne pas le laisser s’échapper, comme ce serait Agent libre restreint l’été prochain et pourrait changer de décor.

Le Caribéen a rejeté la proposition reçue car elle ne s’ajuste pas aux conditions économiques qu’il croit s’améliorer et qu’il a montrées sur le parquet. Maintenant, la balle est dans le camp des Arizonans, qui devront augmenter leur offre ou ce sera une autre franchise qui le fera dans quelques mois et prendra l’un des centres les plus intéressants de toute la NBA.