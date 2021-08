Insane Clown Posse annonce une tournée d’adieu au milieu du diagnostic d’insuffisance cardiaque d’un membre

The Insane Clown Posse a annoncé qu’ils se lanceraient dans une tournée d’adieu au milieu de l’un des membres ayant reçu un diagnostic d’insuffisance cardiaque. Metal Injection rapporte qu’au cours du week-end, le duo hip-hop – composé de Violent J et Shaggy 2 Dope – s’est adressé à la foule lors de leur événement Gathering of the Juggalos et a partagé la nouvelle. Violent J au micro et a expliqué qu’une partie de la raison de la décision était due au fait que ses médecins lui avaient dit qu’il avait une maladie cardiaque nouvellement découverte.

Violent J a expliqué qu’il avait d’abord remarqué que quelque chose n’allait pas quand il devenait “essoufflé” juste en marchant de sa maison à son studio d’enregistrement, qui “est probablement à 40 mètres” de sa porte d’entrée. “Nous sommes allés à l’hôpital pour voir ce qui se passait. Ils ont fait une échographie”, a-t-il poursuivi. “La dame qui regardait mon cœur, nous pouvions dire qu’elle trébuchait à propos de quelque chose, mais elle n’était pas médecin. Les médecins étaient tous attachés à l’étage de l’hôpital, c’est compréhensible. Elle m’a dit:” Ils veulent que tu partes directement à la maison, mets-toi au lit et ils t’appelleront dès le matin.'”

Le lendemain, Violent J dit que les médecins l’ont appelé “avant même que les oiseaux ne se réveillent” et lui ont conseillé “d’aller à l’hôpital” tout de suite. “Ils m’ont pris dans le dos”, a-t-il poursuivi, “et en gros, ils sont sortis et m’ont dit que j’avais une insuffisance cardiaque. Cela m’a fait peur.” Le rappeur a subi un certain nombre de procédures médicales pour traiter sa fibrillation auriculaire, mais son rythme cardiaque était toujours irrégulier.

Après que tous les graves problèmes de santé se soient posés, le couple a décidé de donner à tous leurs fans une autre tournée mondiale avant de raccrocher leur chapeau. “Nous allons faire une autre tournée l’année prochaine à travers le monde. Nous allons faire les États-Unis, puis nous irons en Europe, au Canada et en Australie. Ce sera une tournée d’adieu.”

Cependant, Violent J a précisé que cela ne signifie pas que le groupe arrête définitivement les spectacles ou la musique. “Nous allons jouer chaque week-end de Juggalo, chaque Hallowicked”, et chaque fête de Noël des Big Ballers, a-t-il déclaré. “Nous allons faire un spectacle quelque part chaque mois – un spectacle par mois est notre plan”, a expliqué Violent J. Il a ensuite réitéré: “Je veux être clair, faire de la musique n’est en aucune façon affecté par quoi que ce soit qui se passe avec Shaggy ou moi-même sur le plan de la santé.”