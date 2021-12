INSANE : l’hôte de MSNBC pense que DeSantis veut codifier la suprématie blanche en interdisant le CRT

MSNBC est connu pour ses commentaires insensés et ignobles qui se produisent presque quotidiennement, mais cela pourrait être l’un des commentaires les plus fous de la semaine. Au cours d’un segment sur « The Beat With Ari Melber » de MSNBC, l’animateur de remplacement Jason Johnson a discuté du soutien du gouverneur Ron DeSantis (R-FL) à la législation qui interdirait la théorie critique de la race dans les écoles publiques de Floride.

Johnson a affirmé que le projet de loi intitulé « Stop Woke Act » est celui de DeSantis « nouvel effort pour codifier la suprématie blanche à des fins politiques ».

S’il est parfaitement normal d’avoir des désaccords sur des questions de politique publique, ce qui ne va pas, c’est d’évoquer de faux motifs pour salir ses opposants politiques. C’est exactement ce que Johnson a fait. Aucune personne sensée ne pense qu’interdire l’enseignement d’un programme raciste et anti-historique comme la théorie critique de la race est une tentative de renforcer la suprématie blanche en Amérique.

Johnson a également répété le mensonge selon lequel le CRT n’a pas d’influence dans les écoles publiques et qu’il s’agit simplement d’un cours de deuxième cycle. Il y a eu de nombreux exemples de tenants de la théorie critique de la race enseignée aux enfants et appliquée dans les écoles publiques à travers le pays. Un tel exemple s’est produit à Philadelphie, où des élèves de cinquième année ont été forcés de « célébrer le « communisme noir » et de simuler un rassemblement du Black Power en l’honneur de la radicale politique Angela Davis ».

Rien de tout cela n’a d’importance pour Jason Johnson, le récit est tout ce qui compte pour les gauchistes sur MSNBC. Johnson n’était pas seul cependant, il a invité son panel à se joindre à lui pour cracher des théories du complot folles et des arguments d’homme de paille contre DeSantis.

Le professeur agrégé de l’Université Howard Niambi Carter a accusé DeSantis de vouloir « attisent les peurs des Blancs et augmentent les niveaux d’anxiété pour gagner les élections ». Alors que la stratège démocrate Juanita Tolliver a sonné en disant que « les personnes racistes et les parents en Floride vont poursuivre chaque école, chaque enseignant, chaque district scolaire » qui ose appliquer le CRT à l’école.

Johnson, Carter et Tolliver savent que ce qu’ils disent n’est pas vrai. Ils sont parfaitement capables de lire le texte intégral du Stop Woke Act et se rendent compte que ce qu’ils disent est complètement faux. Ironiquement, ils font exactement ce qu’ils accusent DeSantis de faire : attiser les griefs raciaux à des fins politiques.

Le rythme avec Ari Melber

16/12/2021

18:43:58 PM

JASON JOHNSON (HTE INVITÉ): Les critiques accusant le gouverneur de Floride de MAGA, Ron DeSantis, de combiner une justice de style justicier avec des guerres culturelles de droite, dans un nouvel effort pour codifier la suprématie blanche à des fins politiques. DeSantis propose une nouvelle loi qui permettrait aux parents de poursuivre les districts scolaires enseignant la théorie critique de la race. Un cadre de niveau universitaire pour comprendre le racisme que personne n’enseigne réellement dans les écoles publiques ordinaires. C’est une variante de la loi anti-avortement au Texas qui permet aux citoyens de poursuivre les prestataires d’avortement. Les critiques disent que cela ressemble à du théâtre politique d’appât racial, car il n’y a littéralement aucune preuve que la théorie critique de la race soit enseignée dans les écoles de Floride. Le Florida Board of Education a déjà adopté une mesure distincte interdisant la théorie critique de la race auparavant. DeSantis a annoncé le plan lors d’un événement de style campagne où il a jeté des chapeaux dans la foule et a cité MLK. Mais soyons honnêtes, personne n’aime plus citer MLK que les gens qui savent qu’ils ont tort d’Aaron Rogers à Ted Cruz, et maintenant Ron DeSantis.

GOUVERNEUR RON DESANTIS : Vous pensez à ce que représentait MLK, il a dit qu’il ne voulait pas que les gens soient jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. Vous écoutez certaines de ces personnes de nos jours, elles ne parlent pas de ça.

JOHNSON: DeSantis a appelé la mesure, je cite, Stop Woke Act. Bernice King, la fille de MLK, dénonçant l’abus du mot s’est réveillée pour décourager la lutte contre l’injustice. La membre du Congrès de Floride Frederica Wilson déchirant les mensonges du gouverneur de Floride, des mensonges, des mensonges et encore des mensonges. D’autres l’appellent un sifflet raciste pour chien. Quoi qu’il en soit, cela fait partie d’une tendance croissante de la droite. Avec MAGA qui en fait un sujet de campagne dans huit États qui adoptent des lois anti-CRT. DeSantis augmente maintenant les enjeux avec une solution d’autodéfense au lieu de dire que je ne sais pas chercher les résultats des tests des enfants, les taux de diplomation ou les cas COVID. Le Dr Niambi Carter, professeur agrégé de sciences politiques à l’Université Howard, me rejoint maintenant. Je ne pense pas qu’elle enseigne la théorie critique de la race. Et Juanita Tolliver, stratège démocrate et contributrice de MSNBC.

Euh, Dr Carter, je, écoutez, j’ai tendance à éviter ce que je pense être des conversations inutiles sur la théorie critique de la race, parce que je ne veux pas donner de l’oxygène aux acteurs de mauvaise foi, mais je veux vous demander, en tant que vrai éducateur, qui est dans la salle de classe, et vous enseignez dans un HBCU, combien de vos nouveaux étudiants de première année ont une connaissance approfondie et intense de la théorie critique de la race. Est-ce vraiment quelque chose que vous avez déjà rencontré un étudiant qui comprend quand il entre à l’université.

NIAMBI CARTER : Pas vraiment. Je veux dire que ce n’est pas enseigné à grande échelle et je pense que cette conversation utilise vraiment la théorie critique de la race pour être un fourre-tout pour tout ce qui met les Blancs mal à l’aise, très franchement. Je veux dire, nous savons que la CRT est une théorie très spécialisée, elle est généralement réalisée par des praticiens du droit. Même à l’école doctorale, Jason, nous ne faisons pas de CRT comme une évidence. Donc, tout cela n’est que de la fumée et des miroirs pour faire ce que des gens comme Ron DeSantis veulent faire, c’est-à-dire attiser les peurs des blancs et augmenter les niveaux d’anxiété pour gagner les élections, car nous savons qu’il est sur le point de se présenter aux élections. Donc, tout cela est en quelque sorte pour remonter la base et le fait qu’il jette des chapeaux à la fin, nous fait savoir que tout cela n’est que du théâtre politique. Ce n’est pas quelque chose de substantiel. Et cela va aussi, bien sûr, vraiment sérieusement avoir un effet dissuasif sur la liberté académique dans l’État de Floride.

JOHNSON: Juanita, ils veulent donc introduire cette loi Stop Woke. Et DeSantis dit, hé, vous savez, la théorie critique de la race est conduite par les élites, elle est conduite par les élites. Ce que je veux vous demander, c’est qui sont ces mystérieuses élites, qui dirigent la théorie critique de la race. Il dit que ce sont les élites du monde des affaires, il dit que ce sont les élites de la culture pop. La dernière fois que j’ai vérifié, et peut-être que j’ai besoin de vérifier les compagnies aériennes, je n’ai pas vu le Dr Ibram Kendi parachuter à l’école et nourrir de force les enfants du projet 1619. J’ai peut-être raté cette partie. À droite? Alors de qui sont ces élites dont ils parlent ? Ou est-ce juste une sorte de hareng rouge pour les Noirs qui parlent trop ?

JUANITA TOLLIVER: Vous l’avez nommé, Jason. Ils ne savent pas quoi entendre la vérité. Et comme le bon professeur a également noté tout ce qui met les Blancs mal à l’aise, c’est ce à quoi ils vont s’accrocher. Donc, vous feriez mieux de croire que les racistes et les parents en Floride vont poursuivre chaque école, chaque enseignant, chaque district scolaire qu’ils peuvent éventuellement sans fondement, sans preuves parce que toute cette mascarade s’est déroulée sans preuves. Je pense qu’il est également évident que les républicains regardent la victoire de Glenn Youngkin en Virginie et sont comme si c’était notre livre de jeu. Nous pouvons répandre un autre mensonge qui, nous le savons, va trouver un écho auprès des électeurs blancs et même, dans certains cas, les accueillir à nouveau au sein du GOP. Parce que ce que nous avons vu en Virginie, c’est 57% des femmes blanches votant pour Youngkin et c’est un recul de 13 points par rapport au GOP après avoir perdu tant de femmes sous le règne de Trump pendant les mi-mandats de 2018. Ils reviennent maintenant à la fête, parce qu’ils voient cela, et ils se disent, eh bien, je dois protéger mon enfant alors qu’en réalité, ils adoptent simplement une nouvelle forme de suprématie blanche et de racisme.