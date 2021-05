Inscription à Kaun Banega Crorepati d’Amitabh Bachchan: vous pouvez vous inscrire à KBC-13

KBC: Les personnes intéressées devront s’inscrire et le processus de sélection se fera numériquement.

Enregistrement KBC Kaun Banega Crorepati: L’un des jeux-questionnaires indiens les plus regardés, Kaun Banega Crorepati est maintenant sur le point de faire un retour à la télévision avec sa 13e saison. Animée par la superstar de Bollywood Amitabh Bachchan, l’émission sera bientôt diffusée sur Sony TV. Le contenu intellectuel et divertissant de l’émission retient l’attention du public depuis 2000. À chaque saison, des milliers de personnes postulent pour l’émission et ceux qui sont présélectionnés ont la chance de s’asseoir sur la «sellette» avec Amitabh Bachchan.

Puisqu’il s’agit d’un quiz, l’animateur pose une série de questions. En y répondant correctement (même avec l’aide de quelques outils offerts), les gens reçoivent une somme d’argent fixe. Jusqu’à présent, le spectacle donne un montant de Rs 7 crore à ceux qui répondent correctement à toutes les questions. Beaucoup postulent pour le spectacle pour tenter leur chance et gagner quelques roupies lakh / crore.

Pour la 13e saison, Sony TV a partagé l’annonce via son compte Twitter. Avec le moyen de tweeter, la chaîne de télévision a encouragé les utilisateurs à dire que s’ils «essayaient, travaillaient dur et étudiaient», ils pourraient avoir une chance d’atteindre la plate-forme et de s’asseoir avec l’acteur de Bollywood et devenir millionnaire.

Les personnes intéressées devront s’inscrire et le processus de sélection se fera numériquement.

Comment s’inscrire à KBC13

Les inscriptions pour la saison 13 de Kaun Banega Crorepati commencent à partir d’aujourd’hui (10 mai 2021). Tous les jours à 22 heures, l’acteur viendra à l’écran et posera de nouvelles questions. Ces questions doivent répondre par SMS ou via l’application Sony LIV. Maintenant, c’est ainsi que les gens peuvent s’enregistrer.

#KBC ki hot seat aap se hai sirf kuch sawaal durr! Koshish keejiye aur leejiye apna pehla kadam apne sapno ki ore #KBC ke saath! # KBC13 ke sawaal aur enregistrement shuru ho rahe hai aaj se raat 9 baje. @SrBachchan pic.twitter.com/GT00gHOT0b – sonytv (@SonyTV) 10 mai 2021

Certaines des personnes qui ont répondu correctement à ces questions seront présélectionnées sur la base d’un certain critère par le randomiseur. Il est à noter que ces critères sont prédéterminés. Les participants sélectionnés seront contactés par téléphone et une évaluation plus approfondie sera effectuée.

À l’étape suivante, les gens devront passer des auditions en ligne qui comporteront un test de connaissances générales ainsi qu’une soumission vidéo. Ces auditions se feront exclusivement sur l’application SonyLIV et tous les détails de la procédure seront expliqués par un tutoriel sur SonyLIV. Après cela, les participants devront se qualifier pour le dernier tour d’entrevues avant d’apparaître dans l’émission.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.