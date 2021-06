Inscription électronique au Tamil Nadu : tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux assouplissements du verrouillage

Le confinement prolongé au Tamil Nadu (Source photo : PTI)

Inscription électronique au Tamil Nadu : Le confinement au Tamil Nadu a été prolongé d’une semaine. Le ministre en chef, MK Staline, a annoncé dimanche 20 juin 2021 que le verrouillage dans tout l’État serait prolongé d’une semaine. Cependant, il a également annoncé une multitude d’assouplissements pour que les habitants puissent se déplacer en conséquence.

Bien que les habitants du Tamil Nadu aient toujours besoin d’un enregistrement électronique pour se déplacer d’un endroit à un autre, les règles ont quelque peu changé pour le district en fonction de la charge de travail. L’État a divisé ses 38 districts en 3 catégories. Jetez-y un coup d’œil pour comprendre les règles d’enregistrement électronique dans différentes catégories.

Catégorie 1 :

Les quartiers qui entrent dans cette catégorie :

Coimbatore, Tiruppur, Salem, Karur, Tiruvarur, Nagapattinam, Nilgris, Erode et Mayiladuthurai

Règles d’inscription électronique pour la catégorie 1 :

Les services de transport pour les foyers offrant un abri aux enfants, aux personnes handicapées mentales, aux personnes âgées, aux femmes handicapées, aux veuves nécessiteraient un enregistrement électronique. Les personnes voyageant de leur domicile vers les aéroports et les gares. Les passagers venant d’autres pays par avion ou par train auraient également besoin d’un enregistrement électronique. Les employés des foyers d’observation, des lieux de sécurité pour mineurs et des foyers de soins post-opératoires auraient également besoin d’un enregistrement électronique. Les soignants fournissant de la nourriture et des services aux personnes ayant des besoins spéciaux, les personnes âgées, handicapées devront également s’inscrire en ligne. Les services de sécurité privés pour l’entretien des bureaux tels que les services d’entretien ménager dans les immeubles résidentiels. Les services fournis par les travailleurs indépendants tels que les électriciens, les plombiers, les mécaniciens, les menuisiers. Ils ne travailleront qu’entre 9 h et 17 h. Les passagers voyageant dans des pousse-pousse automatiques et des taxis de location auraient également besoin d’un enregistrement électronique, ainsi que les employés qui se rendent à leur lieu de travail en deux-roues. Une personne est autorisée à voyager entre les États. ou inter-quartier en cas d’urgence médicale ou funéraire, derniers sacrements avec e-inscription. Cependant, les déplacements intra-districts pour les funérailles, les urgences médicales ou le dernier droit ne sont pas autorisés sans enregistrement électronique.

En vertu des règles d’enregistrement électronique pour cette catégorie, les déplacements entre les districts pour les mariages/mariages ne sont pas autorisés.

Catégorie 2

Les quartiers qui entrent dans cette catégorie :

Cuddalore, Ariyalur, Dindigul, Dharmapuri, Kallakurichi, Krishnagiri, Kanyakumari, Pudukkottai, Madurai, Ramanathapuram, Perambur, Sivaganga, Ranipet, Tenkasi, Theni, Tirunelveli, Tiruvannamalai, Tirupattur, Tiruchirapalli, Velhoo.

Règles d’inscription électronique pour la catégorie 2 :

Toutes les règles mentionnées ci-dessus pour la catégorie 1 seront applicables aux personnes vivant sous cette catégorie. Cependant, la seule détente qui vient avec cette catégorie est le voyage de mariage. Les déplacements entre les districts sont autorisés pour les mariages, mais seulement après avoir obtenu un e-pass des autorités concernées. L’e-pass peut être appliqué par la mariée, le marié ou de chaque côté de la famille par le chef de personne jusqu’à 50 personnes.

Catégorie 3

Les quartiers qui entrent dans cette catégorie :

Chennai, Chengalpet, Tiruvallur et Kancheepuram.

Règles d’inscription électronique pour la catégorie 2 :

L’enregistrement électronique n’est pas requis pour les services de transport rattachés aux foyers offrant un abri aux enfants, aux personnes handicapées mentales, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux personnes démunies, aux femmes, aux veuves et autres. L’enregistrement électronique n’est pas obligatoire pour les employés travaillant dans les foyers d’observation, les foyers de soins et les d’autres lieux de sécurité pour les mineurs. Les personnes souhaitant voyager de leur résidence aux gares / aéroports sont autorisées sans e-pass. L’enregistrement électronique n’est pas requis pour les bénévoles, les soignants fournissant de la nourriture et des services aux personnes ayant des besoins spéciaux, aux personnes âgées et autres .L’enregistrement électronique n’est pas nécessaire pour les services de sécurité privée pour l’entretien des bureaux, y compris les services d’entretien ménager dans les bâtiments résidentiels.Aucun enregistrement électronique pour les passagers voyageant dans des pousse-pousse automatiques et des taxis de location

Les règles pour les salariés se rendant sur leur lieu de travail en deux-roues et les personnes assistant à un mariage restent les mêmes que celles des quartiers relevant de la catégorie 2.

