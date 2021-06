Inscription Udyam : qu’est-ce que le nouveau portail du gouvernement Modi, pourquoi les MPME doivent-elles s’inscrire, qu’en est-il des unités existantes ?

Les entreprises enregistrées EM-II ou UAM devront également se réinscrire. (Fichier express/Gurmeet Singh)

Le portail d’enregistrement des MPME à coût zéro Udyam Registration lancé par le gouvernement en juillet de l’année dernière a enregistré 31,56 lakh entités au 2 juin 2021, selon les données du ministère des MPME. Selon le rapport annuel du ministère des MPME 2020-21, il y avait 1,02 crores de MPME enregistrées dans le mémorandum Udyog Aadhaar (UAM) entre septembre 2015 et juin 2020, à l’exception de près de 22 unités lakh enregistrées sous le mémorandum Entrepreneur II entre 2007 et 2015. Dans l’ensemble, selon la dernière enquête documentant la population des MPME de l’Inde était le 73e cycle de l’enquête nationale par sondage (NSS) menée par le National Sample Survey Office au cours de l’exercice 16, il y avait 6,33 crore de MPME non agricoles non constituées en société, dont 6,30 crore étaient des micro-entreprises, 3,31 lakh étaient de petites entreprises et 5 000 étaient des entreprises de taille moyenne.

Qu’est-ce que le portail d’inscription Udyam ?

Les unités industrielles à petite échelle étaient enregistrées auprès des centres industriels de district (DIC) avant l’entrée en vigueur de la loi de 2006 sur le développement des MPME. Plus tard, en vertu des dispositions de la loi, les entrepreneurs devaient déposer le mémorandum de l’entrepreneur (EM) partie I auprès des DIC avant de créer le MPME et l’EM-II après avoir commencé les travaux de production. Entre 2007-15, 21 96 902 dépôts EM-II ont été enregistrés et entre septembre 2015 et le 30 juin 2020 1 02 32 451 (1,02 crore), les enregistrements de MPME ont été effectués sur le système de dépôt électronique en vertu du mémorandum Udyog Aadhar (UAM). UAM a été remplacé par Udyam Registration.

« Cela aidera le gouvernement à agréger les données sur le nombre de MPME dans le pays. De plus, le gouvernement obtiendrait également des données basées sur la catégorie de produits, par exemple, vêtement, électronique, pierres précieuses, automobile, etc., et la taille de l’entreprise ainsi que l’investissement et le chiffre d’affaires. De plus, géographiquement, le gouvernement obtiendrait les données pour comprendre la densité des MPME en fonction de la ville, de l’État ou du district. Les données sont une grande chose à récolter et aujourd’hui, tout tourne autour des données », a déclaré à Financial Express Online Vishwanath, coprésident du Comité des affaires industrielles de la Chambre de commerce et d’industrie de PHD.

Comment enregistrer une nouvelle entreprise sur le portail ?

Udyam Registration est une plate-forme d’auto-déclaration sans papier et gratuite permettant aux entrepreneurs d’enregistrer leurs entreprises. Les entreprises n’ont à fournir aucun document ou preuve, à l’exception du numéro Aadhaar de l’enregistrement. De plus, le portail extraira automatiquement les détails liés au PAN et à la TPS sur les investissements dans l’entreprise, selon Udyam Registration, car il est intégré aux systèmes d’impôt sur le revenu et GSTIN. Les MPME reçoivent un numéro d’enregistrement permanent et un certificat post-enregistrement. Le certificat porte un code QR à partir duquel les détails de l’entreprise peuvent être consultés.

Qu’en est-il des entreprises existantes?

Les entreprises enregistrées EM-II ou UAM devront se réenregistrer. Il est important de noter que la Reserve Bank of India (RBI) avait clarifié l’année dernière que les EM existants de la partie II et/ou les UAM des MPME obtenus avant le 30 juin 2020 resteraient valables jusqu’au 31 mars 2021, même s’ils devaient s’inscrire avant le Mars sous Udyam Inscription à compter du 1er juillet 2020. Cependant, le renouvellement d’une nouvelle inscription ne sera pas requis.

« Le nouveau portail Udyam sera utile pour l’enregistrement de nouvelles entreprises. La soumission des documents à la DIC doit être intégrée dans le même portail. Cela ne sera vraiment utile pour les MPME que si les dispositions relatives aux retards de paiement sont réellement appliquées. De plus, seulement 24% des MPME parmi plus de 1 crore EM-II et UAM ont enregistré des MPME et de nouvelles. Cependant, les MPME existantes peuvent ne pas être enthousiastes à l’égard de l’enregistrement car il s’agit d’une simple conformité et n’offre pas de grands avantages tels qu’ils sont perçus par elles », a déclaré Veerendra Jamdade, PDG de Vritti Solutions à Financial Express Online.

Combien d’enregistrements Udyam peuvent être obtenus par une seule entreprise pour plusieurs activités de fabrication ?

Bien qu’un seul enregistrement Udyam soit requis par une MPME, il peut ajouter n’importe quel nombre d’activités, y compris la fabrication ou le service, ou les deux peuvent sous un seul enregistrement, contrairement à ce qui se passait auparavant lorsque plusieurs enregistrements Udyog Aadhaar étaient requis pour plusieurs usines. « Avant le portail Udyam, il existait des directives permettant aux MPME de s’inscrire différemment à Udyog Aadhaar pour leurs multiples usines. Alors que dans le nouveau portail, qui nécessite Aadhaar et PAN, les détails de la TPS, on peut également ajouter de nouvelles unités, mais le chiffre d’affaires et la limite d’investissement seront automatiquement prélevés dans le bilan de l’entreprise, contrairement à UAM, qui ne nécessitait qu’Aadhaar, où vous deviez fournir détails manuellement », avait déclaré à Financial Express Online Mukesh Mohan Gupta, président de la Chambre indienne des micro, petites et moyennes entreprises (CIMSME).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.