11/10/2021 à 11h40 CEST

Sport.es

Les Le 24 octobre 2021 la Fondation Aspasim organise la 9ème édition du mile Correm Junts de Sarria, une course compétitive où les personnes handicapées courent intégrées selon leur sexe et leur groupe d’âge. Pour rendre cela possible, le Correm Junts favorise l’inscription des Coureurs Solidaires, qui accompagnent les personnes lourdement handicapées, souvent avec des troubles du comportement et de grandes difficultés de mobilité, pour parcourir les 1 609 mètres du mile.

Manel Fuentes rejoint le mile Sarrià en tant que corridor de solidarité

Le journaliste, comédien et musicien Manel Fuentes s’est déjà engagé pour accompagner Jonel. Tu peux le faire aussi

Le Correm Junts est une proposition de sport avec des valeurs, qui améliore la visibilité, l’inclusion, la coexistence et donc la normalisation des les personnes handicapées mentales sérieux à travers une proposition sportive, festive et joyeuse. Par ailleurs, c’est aussi une proposition solidaire de collecte de fonds pour les programmes d’accompagnement des écoles, des foyers et des ateliers que la Fondation Aspasim développe tout au long de l’année.

Clôture des inscriptions le 13 octobre

Cette année, la course se déroulera en personne sur la Plaza de Sarrià, en suivant les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher la propagation de Covid-19, de sorte que les places sera plus limité que jamais. Cependant, l’entité a opté pour la présence, pour valoriser l’importance de la rencontre et de la communauté, après avoir dû suspendre en 2020 la course à la pandémie.