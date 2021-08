Inscriptions ouvertes pour le Barcelona Junior Open by IMG Academy

Les inscriptions pour participer à la Barcelona Junior Academy by IMG, avec la collaboration de Mundo Deportivo en tant que Media Partner, sont désormais ouvertes. Les garçons et les filles des catégories suivantes peuvent participer ; Benjamin, alevín, infantile et cadets (sub-16). Les inscriptions peuvent se faire via le site https://golfbarcelona.com jusqu’au mercredi 15 septembre 2021.

Le Barcelona Golf Club, seul « Parcours Signature » de Txema Olazábal en Catalogne, présentera son parcours dans des conditions optimales pour un rendez-vous qui sera l’une des références du calendrier annuel.

Le tournoi valable pour le Classement Officiel de la Fédération Catalane de Golf et le Championnat d’Espagne 2022, est également ouvert à tous les joueurs espagnols des catégories les plus jeunes, juniors, infantiles et cadets (garçons et filles).

En revanche, le Tournoi est doté d’un contenu spécial et propose des lots très attractifs :

1. À tirer au sort parmi tous les participants, UNE (1) bourse d’une semaine au prestigieux centre de haute performance IMG Academy (Bradenton, Floride, États-Unis) qui comprend un programme de golf, les repas et l’hébergement (n’inclut pas le voyage ou le transport )

2. À tirer au sort parmi tous les gagnants Scratch, UNE (1) bourse d’une semaine au prestigieux centre de haute performance IMG Academy (Bradenton, Floride, États-Unis) qui comprend un programme de golf, les repas et l’hébergement (n’inclut pas le voyage ou déplacement)

3. UNE (1) place pour le gagnant Scratch Cadets et UNE (1) place pour le gagnant Scratch Cadets pour participer au tournoi Junior Scotland Golf Tour au Brora Golf Club les 29 et 30 août 2022. Les places incluent le prix de une inscription.

4. Coffret cadeau de bienvenue

5. Déjeuner pique-nique par participant

Juan Carlos Cuesta, président du comité de compétition du CG Barcelona, ​​assure que « du Club de Golf Barcelona, ​​nous sommes ravis de participer à un événement tel que le Barcelona Junior Golf Open by IMG Academy. Pour nous et pour les joueurs de Catalogne, ce sera un tournoi de référence. Ce sera la première fois que beaucoup de ces gars-là pourront se voir et profiter du golf ensemble et ce sera sans aucun doute une date passionnante. De là, remerciez IMG Academy, la Fédération Catalane de Golf et Junior Tour L’Ecosse et toute son équipe pour avoir rendu ce tournoi si spécial pour tout le monde. »

Avec le soutien de la Federació Catalana de Golf y Mundo Deportivo sous le nom d’une grande entreprise du secteur du marketing sportif comme IMG Academy, ce tournoi est un rendez-vous incontournable pour toutes les promesses du golf national.

Le prix pour les gagnants sera deux bourses d’une semaine de séjour au IMG Academy High Performance Center à Bradenton, Floride, États-Unis, ainsi que QUATRE (4) places pour participer à la finale du prestigieux IMG Junior World Golf Tour. .

Les gagnants de la catégorie cadets (garçons et filles) seront également éligibles pour participer à un tournoi Junior Tour Scotland sur les magnifiques links du Brora Golf Club en août 2022.

Les frais d’inscription sont de 50 € pour les plus jeunes (ils jouent 9 trous) et de 75 € pour le reste des catégories (ils jouent 18 trous). Les membres et abonnés du Barcelona Golf Club paieront 50 € pour jouer 18 trous et 25 € pour les plus jeunes qui jouent 9 trous.

En raison du protocole COVID-19 et afin d’éviter les foules, la cérémonie de remise des prix a été provisoirement annulée et les paiements doivent être effectués en ligne via le site Web du Club, www.golfbarcelona.com. D’autre part, les protocoles COVID-19 seront également appliqués sur le terrain de golf ; Il n’y aura pas de râteaux dans les bunkers et la balle sera jouée telle quelle et si les fanions des trous sont touchés sur les greens, le joueur devra se laver les mains avec le gel désinfectant qui sera distribué par la Fédération Catalane de Golf.