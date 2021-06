Inscrivez-vous à Philo avant la hausse des prix pour économiser 20% chaque mois

Le célèbre service de streaming TV abordable Philo augmente son prix d’abonnement de 20 $ à 25 $ par mois le 8 juin. La bonne nouvelle est que le changement n’affectera que ceux qui s’abonnent après la date limite, donc commencer un abonnement avant le 8 juin vous fera économiser 5 $ par mois. it= peut sembler petit mais il peut facilement s’accumuler parmi d’autres factures mensuelles.

Le service est une bonne affaire à 20 $ par mois, offrant un stockage de 30 jours pour les enregistrements DVR, trois flux simultanés et la possibilité de conserver les enregistrements DVR jusqu’à un an en passant au nouvel abonnement de 25 $.

La société a cité les augmentations annuelles des frais des partenaires de contenu comme principale cause de la hausse des prix. Même à 25 $, le service de streaming reste l’une des offres concurrentielles, la prochaine augmentation de prix étant SlingTV à 35 $.

Philo propose des contenus allant de la télé-réalité aux contenus liés à l’alimentation de Food Network et Tastemade. Il y a des films, des séries originales et bien plus encore. Démarrer votre abonnement avant la hausse des prix bloquera vos économies pour la durée de votre abonnement, sauf si vous choisissez de mettre à niveau pour le stockage DVR supplémentaire.

Commencez à diffuser avec Philo via le widget ci-dessous pour économiser avant la hausse des prix, ou si vous magasinez, consultez notre guide des services de streaming pour en savoir plus.