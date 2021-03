Inscrivez-vous pour un essai gratuit de sept jours de F1 TV Pro!

Pour célébrer le retour de la Formule 1, F1 TV propose un essai gratuit de sept jours de sa plateforme Pro avant l’ouverture de la saison à Bahreïn.

Cela signifie que vous pouvez regarder les trois séances d’essais, les qualifications et la très importante course du Grand Prix de Bahreïn elle-même. gratuitement si vous êtes dans un territoire où F1 TV Pro est disponible. Cliquez ici pour vous inscrire.

L’offre se termine à minuit le 29 mars 2021. Alors faites vite!

Non seulement F1 TV Pro est désormais disponible dans plus de pays que jamais auparavant, mais l’application a également reçu sa plus grande mise à jour depuis son lancement en 2018.

L’expérience de visionnage a été considérablement améliorée avec plus de 2000 heures de séquences de Formule 1 nouvelles et archivées désormais plus faciles à trouver et à parcourir. Il y a aussi une couverture de chaque Grand Prix au cours des cinq dernières décennies, vous n’aurez donc jamais de mal à trouver quelque chose à regarder!

Les améliorations apportées au service F1 TV comprennent:

Technologie améliorée: La nouvelle version met l’accent sur la performance et la qualité; les utilisateurs pourront désormais profiter pour la première fois de la vidéo en streaming à 1080p à 50 ips – idéal pour regarder des actions rapides.

Diffuser sur des téléviseurs: – Les utilisateurs pourront diffuser F1 TV à l’aide de Chromecast et AirPlay (iOS) – en profitant du contenu F1 en direct et à la demande sur leur téléviseur.

Expérience utilisateur améliorée:

Contrôles du joueur améliorés – Les utilisateurs ont maintenant un contrôle total sur le flux en direct; lire, mettre en pause ou revenir en arrière pour regarder à nouveau ce dépassement, sur tous les canaux, y compris les caméras embarquées.

Changement de canal amélioré – Une interface améliorée permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les multiples flux supplémentaires de F1 TV: Pit Lane Channel, Data Channel, Driver Tracker et caméras embarquées.

Interface utilisateur améliorée – Une nouvelle interface moderne permettra aux utilisateurs de parcourir et de rechercher facilement le contenu des archives de F1 TV, ainsi que les séries et documentaires exclusifs de F1.

Voici la liste complète des pays éligibles à l’expérience F1 TV Pro:

Angola, Argentine, Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Bahamas, Barbade, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Canada, Îles Caïmans, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Chypre, République tchèque Danemark, République dominicaine, Équateur, Estonie , France, Ghana, Grèce, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, Islande, Jamaïque, Kenya, Lettonie, Lituanie, Martinique, Mexique, Monaco, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Paraguay, Pérou, Portugal, Russie , Saint Martin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Sainte-Lucie, Suède, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ouganda, Ukraine, Uruguay, Etats-Unis, Venezeula, Iles Vierges britanniques, Zambie, Zimbabwe.