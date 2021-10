Inscryption Cuckoo Clock Guide – Comment résoudre le casse-tête de l’horloge

Combattre à travers un jeu de cartes roguelike difficile à construire est au cœur d’Inscryption, mais si vous voulez vraiment progresser dans le jeu, vous devrez découvrir les nombreux secrets cachés dans la cabine dans laquelle se déroule le jeu de cartes. Vous êtes libre de vous lever et d’explorer, et cela vous donnera des indices sur l’histoire plus profonde qui se déroule et sur la façon dont vous pourriez échapper à l’adversaire effrayant et meurtrier qui insiste pour que vous continuiez à jouer.

Un élément important de la chaîne sinueuse de puzzles cachés dans la cabine est la pendule à coucou accrochée à l’un des murs. Vous pouvez régler ses aiguilles avec quelques boutons, mais sans savoir à quelle heure le régler, vous aurez du mal à ouvrir les deux portes de l’horloge. Résoudre ces énigmes est la clé – l’une n’est pas nécessaire pour progresser mais peut être très utile, tandis que l’autre est essentielle. Cependant, pour trouver les indices dont vous avez besoin, vous devrez également résoudre beaucoup d’autres choses.

Voici tout ce que vous devez savoir pour résoudre le casse-tête du coucou dans Inscryption. Pour en savoir plus sur le jeu, consultez notre guide du débutant Inscryption et nos guides pour ouvrir le coffre-fort, résoudre les énigmes coulissantes et libérer le loup en cage.

Comment ouvrir la porte de l’horloge supérieure

Bien que l’ouverture de la porte inférieure de l’horloge à coucou soit une entreprise complexe qui nécessite de résoudre à peu près tous les autres casse-tête de la cabine, il y a un deuxième casse-tête dans l’horloge que vous pouvez résoudre à tout moment. Continuez à vous frayer un chemin à travers les énigmes de la cabine et vous finirez par trouver une bouteille avec de la glu verte à l’intérieur – une glu qui, pour une raison quelconque, a un visage. Si vous obtenez la bouteille de goo et essayez de l’utiliser au combat, votre adversaire la placera sur une étagère. Vous pouvez ensuite interagir un peu plus avec le goo, et cela vous donnera même des indices.

Finalement, dans les bonnes circonstances, le goo suggérera que vous pouvez ouvrir l’horloge en déplaçant les aiguilles au bon moment. Si vous préférez ne pas attendre, voici la solution :

Réglez les aiguilles de l’horloge à 11h00.

La porte supérieure de l’horloge à coucou vous récompensera avec l’Anneau, un objet qui n’a aucune utilité apparente. Cela vous sera utile plus tard, cependant – à l’approche du quatrième combat de boss contre votre adversaire, vous aurez une chance de gagner des avantages spéciaux qui vous donneront un avantage dans la bataille. Pour obtenir ces avantages, vous devez passer des « épreuves », qui ont toutes des exigences différentes. Un essai peut vous demander de piocher trois cartes au hasard avec un coût total de sang supérieur à quatre, par exemple. Mais un essai demande simplement si vous portez actuellement une bague. Si vous avez ouvert le coucou avant d’atteindre ce point, le Ring Trial est une victoire facile.

Comment ouvrir la porte inférieure de l’horloge

Le deuxième casse-tête du coucou est plus difficile à résoudre, principalement parce que les étapes qui y mènent sont beaucoup plus complexes. Celui-ci est essentiel pour faire avancer l’histoire dans Inscryption, vous devrez donc le faire si vous espérez échapper à votre destin dans la cabine.

Vous devrez terminer à peu près tous les autres puzzles de la cabine avant d’avoir ce dont vous avez besoin pour le puzzle de l’horloge coucou. Si vous avez le couteau, vous êtes prêt à continuer. Sinon, consultez nos autres guides pour vous aider :

Une fois que vous avez le couteau, vous êtes prêt à continuer. Cependant, c’est l’un des meilleurs moments d’Inscryption, donc si vous préférez découvrir vous-même l’utilisation du couteau, c’est un bon point pour arrêter de lire.

Si tu es toujours là, nous supposerons que vous êtes d’accord avec les spoilers.

Libérez la carte Loup en cage et vous aurez accès à la statue du loup dans la cabine, que vous pourrez ensuite placer à côté de la statue de l’écureuil à côté de la porte. Lorsque vous faites cela, vous débloquerez le couteau, qui sera ajouté à votre inventaire d’objets à utiliser lors de vos batailles de cartes. Retournez à la table et jouez jusqu’à ce que vous puissiez vous battre avec l’adversaire.

Vous pouvez utiliser le couteau pour balancer un combat à votre avantage. Comme la pince, le couteau vous permet de sacrifier une partie de votre corps pour faire pencher la balance en votre faveur, littéralement. Lorsque vous utilisez le couteau, vous découpez un de vos propres yeux, que vous déposez ensuite sur la balance. L’œil est assez lourd, vous infligeant quatre points de dégâts en votre faveur, ce qui est idéal si vous perdez une bataille ou si vous voulez simplement qu’une se termine rapidement.

Pour faire avancer le puzzle, vous devrez utiliser le couteau et gagner la bataille ou perdre avec deux bougies allumées, afin de ne pas être immédiatement tué. Après la bataille de cartes, l’adversaire vous offrira un nouvel œil pour remplacer votre ancien. Choisissez l’œil brillant dans le coin supérieur gauche et vous aurez la possibilité de voir l’encre invisible avec laquelle quelqu’un vous a laissé des messages.

Utilisez l’œil sur l’horloge

A partir de là, la solution est simple. Levez-vous de la table et dirigez-vous vers l’horloge, et votre nouvel œil astral vous montrera des marques de peinture invisibles qui ont été laissées sur le cadran de l’horloge. Ces marques vous montrent où mettre chaque aiguille de l’horloge. Alignez chacun d’eux et la porte de l’horloge du bas s’ouvrira.

À l’intérieur, vous trouverez le loup rabougri, la dernière des trois cartes parlantes dans la cabine et un rouleau de film. Avec cela, vous pouvez potentiellement utiliser la caméra de l’adversaire contre lui. D’abord, cependant, vous devez l’obtenir – et cela signifie le battre une fois pour toutes. Vous devrez vous battre à travers quatre combats de boss différents dans le jeu de cartes pour atteindre ce point, mais maintenant que vous avez résolu toutes les énigmes de l’histoire principale dans la cabine, vous êtes libre de le faire. Il y en a un autre que vous voudrez peut-être terminer : le puzzle de la peinture.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.