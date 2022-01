Inscryption et déballage sont en tête des nominations aux Independent Games Festival Awards

Le 24e festival annuel des jeux indépendants approche à grands pas et après une année remplie d’innombrables jeux indépendants acclamés par la critique, la concurrence est assez féroce. Cependant, après avoir passé au crible un catalogue de plus de 400 entrées, les organisateurs de la Game Developers Conference 2022 ont révélé quels titres indépendants sont en lice pour certains des prix les plus prestigieux du festival.

En tête du peloton des nominations aux récompenses se trouvent Inscryption, l’étrange constructeur de decks de Daniel Mullins Games et Unpacking, le jeu de puzzle sincère de Witch Beam, deux jeux très différents par leur contenu mais tous deux célébrés pour leur mécanique unique et leur récit intéressant. Les deux titres ont quatre nominations chacun dans les mêmes catégories : excellence en audio, excellence en design, excellence en narration et, last but not least, le grand prix Seumas McNally.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible Javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : Loop Hero | Disponible dès maintenant sur la bande-annonce de la Nintendo Switch

En plus d’Inscryption and Unpacking, Overboard!, Jett: The Far Shore et The Eternal Cylinder ont tous été nominés à plusieurs reprises dans toutes les catégories de prix. En lice pour le grand prix du festival – le Seumus McNally Award – sont Inscryption, Unpacking, Loop Hero, The Eternal Cylinder, Cruelty Squad et Unsighted.

Vous pouvez lire sur chaque jeu nominé pour un prix IGF – ainsi que toutes les mentions honorables – sur la page Web officielle du festival. Voici une liste des prétendants aux cinq meilleures catégories de la vitrine :

Grand prix Seumas McNally

Excellence en audio

Excellence en conception

Excellence en narration

Excellence en arts visuels

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.