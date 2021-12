Inscryption publie une mini-extension gratuite

Inscryption, un constructeur de deck roguelike unique, l’un des jeux exclusifs PC préférés de GameSpot en 2021, remercie les fans du jeu en publiant une nouvelle mini-extension gratuite appelée Inscryption: Kaycee’s Mod. Inspiré par les commentaires des joueurs, le mod développera la première section du jeu, transformant la cabine de Leshy en un roguelike de construction de pont sans fin qui fonctionnera comme une expérience autonome.

L’extension est actuellement en version bêta, le développeur Daniel Mullins appelant les joueurs à aider à tester le tout nouveau mode de jeu. Si vous souhaitez aider à tester le nouveau mode de jeu, ou si vous souhaitez simplement le vérifier pendant la version bêta, faites un clic droit sur Inscryption dans Steam et entrez dans le menu Propriétés, puis recherchez l’onglet Betas et utilisez le code « Givemeascensionmode ». Kaycee’s Mod peut ensuite être joué en utilisant le raccourci clavier Shift+K+M dans le menu Démarrer.

Le jeu complet d’Inscryption contient trois sections de jeu distinctes, chacune avec sa propre vision du jeu de cartes qui est au cœur du gameplay. Le mod ne prend que la section de Leshy et la transforme en un mode qui peut être joué à l’infini, le jeu devenant de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous avancez.

« Appliquez différents crânes à votre course pour gravir les niveaux de défi », lit-on dans le teaser de l’extension. « Atteindre de nouveaux niveaux débloque de nouvelles cartes, défis et journaux de développement inscrits par feu Kaycee Hobbes alors qu’elle découvrait les secrets sur le disque. »

Le nouveau contenu ajouté comprend deux nouvelles cartes rares, deux nouveaux objets, une rencontre finale déverrouillée en terminant le niveau de défi 12 et plus de journaux de développement du personnage Kaycee Hobbes.

Pour ceux qui se lancent tout juste dans Inscryption et qui ne le sont pas tout à fait, consultez le guide du débutant de GameSpot sur Inscryption.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.