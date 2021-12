« Insecure »: Toutes les raisons pour lesquelles le combat de Lawrence pour Issa est trop petit, trop tard

Crédit : Capture d’écran/HBO Max

Tout d’abord, permettez-moi de dire que je suis l’équipe Lawrence. (J’agite fièrement mon drapeau rouge!) Après que lui et Issa se soient réunis la saison dernière, je ne voulais pas les voir se séparer. Une fois qu’ils se sont séparés, je voulais voir Lawrence se battre pour Issa. Immédiatement.

Je voulais qu’il apparaisse à sa porte avec cette boombox des années 80 à la main, faisant exploser du R&B slow jamz à l’extérieur de la fenêtre de sa chambre. (Pas vraiment, mais vous comprenez mon point.) Je voulais qu’il professe son amour pour elle avec l’esprit de Lorenz Tate dans Love Jones, étant le blues dans sa cuisse gauche essayant de devenir le funk dans sa droite. (« Un blues pour Issa. ») Je voulais qu’il me donne toutes les sensations dans sa quête pour la reconquérir.

Mais laurier ! Il aurait pu faire mieux que cette décision impromptue et à moitié réfléchie que nous avons vue dans l’épisode de dimanche lorsqu’il a affronté Issa lors d’un événement public. Cet homme a eu une année entière et quelques changements pour réfléchir à la façon dont il pourrait reconquérir Issa, et il a décidé de gifler cette tentative mal exécutée à la dernière minute avec son homme se tenant à quelques mètres de lui ? Il a eu une année entière pour réfléchir à la meilleure méthode, au moment le plus opportun. Toute une année!

Mais il a décidé de penser, de planifier et d’exécuter le tout en l’espace de quelques heures. (Mais encore une fois, après avoir attendu une foutue année.) Cette énergie de dernière minute, « Je viens de planifier-ce-moment-il y a 30 minutes » qu’il donnait dimanche aurait pu être mignonne si elle avait été plus proche du fois qu’elle l’a quitté. Peut-être que j’aurais été là pour ça s’il s’était montré le lendemain ou la semaine prochaine avec un plan à moitié cuit comme celui-ci pour la reconquérir. Je l’aurais relâché – à l’époque.

Mais après un an, j’aurai besoin qu’il vienne mieux que ça.

Où sont les fleurs? Où est la lettre d’amour ? Où est l’épouse-moi ? (C’est le moment, je sais, où la plupart des hommes arrêtent de lire, mais cet homme a déjà pris cinq ans de la vie d’Issa. Viens avec ou ne viens pas. *regard vide*)

Ce gâchis qu’il a fait dimanche était en désordre ! Et presque aucune réflexion n’y est entrée. C’était l’enfant amoureux de vieux sentiments et d’une conversation aléatoire qu’il avait eue avec Chad. Alors, boum, il fait exploser la vie d’Issa. (Et ai-je mentionné que c’était en désordre !)

Dans la trentaine, on a grandi, grandi. Cela signifie que le désordre n’a pas sa place dans notre vocabulaire. Cela signifie que nous agissons avec la compréhension que les choses que nous faisons affectent les autres de plusieurs manières. Cela signifie que nous comprenons que partout n’est pas toujours le moment et le lieu pour tout faire.

Nous commençons à ne pas seulement penser à nous-mêmes et à nos propres besoins. Nous pensons à la façon dont ce que nous faisons affecte aussi les autres. Une partie de la maturité exige que lorsque vous vous souciez de quelqu’un, vous vous demandiez : « Comment ce que je suis sur le point de lui laisser l’affecter ? » Si Lawrence s’était posé la question, je suis sûr qu’il se serait rendu compte que trouver un autre moyen de contacter Issa aurait été mieux.

Cela dit, je ne vais pas mentir. L’épreuve de force a retenu mon attention. J’ai définitivement frappé un « ouf, chili » alors que les choses commençaient à se réchauffer. J’étais sur le bord de mon siège en train d’essayer de voir comment tout cela allait se passer, et pendant un moment, j’étais temporairement du côté de #TeamNathan quand il a dit: « Qu’est-ce que c’est que tout ça? » Mais quand Lawrence a frappé ce « Nah. Nous avions une conversation », ai-je dit Okaaaayy, Lawrence. Je suppose que vous l’étiez tous ! (Je veux dire… ils l’étaient.)

Mais c’était le désordre en moi. (Et le désordre en vous aussi.) Si un homme de plus de 30 ans nous avait vraiment frappé avec des trucs en désordre comme ça dans la vraie vie, nous aurions été à la fois excités et déçus en même temps, excités que cet homme pouvait avoir l’impression de « tout risquer », mais déçu de l’immaturité dont il faisait preuve à ce moment-là.

Lawrence aurait pu se coordonner avec Molly pour organiser un déjeuner avec Issa. Ou l’a couverte de roses et de ballons Je veux que tu reviennes. (Je veux dire, il connaît son adresse.) Tirez, il aurait même pu frapper le mouvement de livraison d’ailes et de vin de Taureau. Ou il aurait pu simplement l’appeler à nouveau. Ou partagé avec elle par SMS ou par messagerie vocale ce qu’il ressentait et l’a exposé là-bas pour qu’elle décide. Parce qu’en fin de compte, c’est son choix de toute façon. Aucune confrontation ne la fera revenir vers lui. (Cela pourrait juste faire le contraire.) Donc, être attentif et faire preuve de tact quant à la façon et au moment où il a partagé ses sentiments avec elle ne lui ferait pas manquer l’occasion de lui dire ce qu’il ressentait.

Pour moi, je pense que l’effort qu’il a déployé dans l’épisode de dimanche était trop petit, trop tard à mon goût.

Mais à la fin de la journée, je pense qu’Issa reviendra vers lui. Et le côté #TeamLawrence de moi est heureux pour cette fin parce que quand tout est dit et fait, tout le monde doit faire le choix qui le rend heureux. La vie n’est pas parfaite, et parfois elle devient désordonnée.

Mais la femme en moi veut juste le voir venir correctement. Je veux qu’il réussisse le grand geste qui est en fait bien pensé et mieux calculé pour qu’il la reconquiert. Il lui demande beaucoup d’accepter ! Alors, allez-y ! Faites ressortir les fleurs, les roses, les chansons d’amour, les poèmes, le tout. Si vous venez avec, alors venez avec !

Je le soutiens toujours, mais le fan en moi veut vraiment voir Lawrence se présenter avec un peu plus que ce qu’il a apporté dans l’épisode de cette semaine. Il ne nous reste plus qu’un épisode et j’ai besoin de lui pour les faire compter. Donnez-moi de quoi parler pour les années à venir parce que ce n’était pas ça. (Avec respect.)

