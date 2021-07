Inshorts lève 60 millions de dollars de financement dirigé par Vy Capital

Inshorts prétend avoir une forte base d’utilisateurs dans les villes de niveau un et a déclaré qu’il comptait environ 10 millions d’utilisateurs actifs par mois sur sa plate-forme d’information.

Agrégateur de nouvelles en ligne, Inshorts a levé un nouveau financement de 60 millions de dollars dirigé par Vy Capital. Le cycle financier a également été soutenu par certains des investisseurs existants de la société, a indiqué la société dans un communiqué jeudi, sans donner de détails sur les investisseurs participants.

Le total des fonds de l’entreprise s’élève maintenant à environ 170 millions de dollars. La société, qui compte Tiger Global, SIG, A91 et Tanglin Venture Partners parmi ses bailleurs de fonds, gère l’application d’actualités Inshorts qui résume les actualités en 60 mots ainsi qu’une plate-forme de médias sociaux géolocalisée Public.

La société déploiera de nouveaux capitaux pour développer l’infrastructure technologique, les offres de contenu et la base d’employés alors qu’elle cherche à approfondir sa croissance et à continuer d’améliorer la rétention et l’engagement.

Inshorts prétend avoir une forte base d’utilisateurs dans les villes de niveau un et a déclaré qu’il comptait environ 10 millions d’utilisateurs actifs par mois sur sa plate-forme d’information.

Comme la pandémie a eu un impact sur la circulation des journaux, de plus en plus de personnes ont consommé des informations en ligne. Selon un rapport d’EY-Ficci publié en mars, l’audience des actualités en ligne est passée à plus de 450 millions en 2020, tandis que les téléchargements d’applications d’actualités et de magazines ont augmenté de 12% au cours de l’année.

L’application publique, lancée il y a deux ans, a déjà rassemblé plus de 50 millions d’utilisateurs actifs, a déclaré la société. Chaque mois, environ 1 million de vidéos sont créées sur l’application qui permet aux utilisateurs d’enregistrer et de partager des événements autour d’eux, permettant ainsi des mises à jour locales en temps réel. Il est disponible dans toutes les principales langues régionales et prétend avoir une large base d’utilisateurs dans les villes de niveau deux et trois.

«Nous pensons que nous voulons tous rester connectés à notre localité autant que nous voulons rester connectés à nos amis et à notre famille. Alors que de nombreuses grandes plates-formes telles que Facebook, Instagram et Snapchat ont été conçues pour ces derniers, le problème de la connexion à la localité reste non résolu et Public est notre tentative pour la même chose », a déclaré Azhar Iqubal, fondateur et PDG de Public app et co-fondateur. & PDG chez Inshorts.

