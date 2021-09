Inside Job Trailer pour la série animée Netflix libère Sheeple, Mothmen et Sasquatch ⋆ .

La bande-annonce complète de Travail intérieur a déclenché toutes les conspirations dont vous avez entendu parler dans un coin louche d’Internet. Dans le cadre de l’événement TUDUM de Netflix, la nouvelle bande-annonce présente aux fans la série d’animation pour adultes créée par Shion Takeuchi, connu comme écrivain dans des séries telles que Chutes de gravité et Spectacle régulier.

Inside Job nous emmènera au cœur de Cognito Inc., une équipe du Deep State chargée de superviser chaque théorie du complot. Cela signifie contrôler des créatures étranges, égarer la presse et s’assurer que le public n’apprendra jamais la vérité sur qui contrôle le monde. Comme si le travail n’était pas déjà difficile, la bande-annonce nous montre que l’équipe de Cognito Inc. n’est pas bien adaptée à son travail, car le seul qui semble s’en soucier est Reagan Ridley (exprimé par Lizzy Caplan).

Reagan rêve également de rendre le monde meilleur, un objectif compliqué compte tenu de sa position dans le département. Pour aggraver les choses, Deep State envoie Brett Hand, stagiaire non rémunéré (exprimé par Clark duc) pour superviser le travail de Reagan, car elle n’est pas jugée trop apte à diriger. Comme Gravity Falls, Inside Job a une prémisse amusante mais semble s’inquiéter du développement du personnage et de la progression globale de l’intrigue, ce qui rend la série à venir encore plus intéressante.

Image via Netflix

CONNEXES:‌ La bande-annonce “Inside Job” révèle les théories du complot explorées dans la série animée de l’écrivain “Gravity Falls”

Bien qu’il y ait beaucoup de choses à déballer dans la bande-annonce d’Inside Job, la partie la plus brillante est les dizaines de références que nous pouvons trouver, parfois en arrière-plan. L’équipe créative d’Inside Job a fait un travail fantastique en incluant des termes courants tels que « mouton » et « reptiliens », mais il y a aussi des références à des théories du complot plus souterraines telles que Frozen Elvis et le Mothman.

La liste des personnages et des voix d’Inside Job comprend également le roboticien fou et chef d’équipe Reagan Ridley (exprimé par Lizzy Caplan), le biochimiste de la santé publique Andre Lee (exprimé par Bobby Lee), champignon sensible de Hollow Earth Myc (exprimé par Brett Gelman), Alpha Beta, soldat demi-dauphin Glen Dolphman Brett Hand (exprimé par John DiMaggio), spécialiste des relations publiques et de la manipulation des médias Gigi Thompson (exprimé par Tisha Campbell), et l’agent à la retraite Rand Ridley (exprimé par Christian Slater). Inside Job est également produit par le créateur de Gravity Falls Alex Hirsch, augmentant encore plus nos attentes.

Les 10 épisodes de la première saison d’Inside Job arriveront sur Netflix le 22 octobre. Découvrez la nouvelle bande-annonce ci-dessous :

Voici le synopsis officiel pour Inside Job:

peuple lézard ? Réel. L’alunissage ? Faux. Gérer les complots du monde est un travail à temps plein pour un génie maladroit et ses collègues dysfonctionnels.

CONTINUER À LIRE :‌ Adult Swim annonce des suites de films pour « The Venture Bros. », « Metalocalypse » et « Aqua Teen Hunger Force »

Netflix annonce la saison 3 de “The Witcher”

Vous feriez mieux de trouver des pièces à jeter.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Marco Vito Oddo

(680 articles publiés)



Marco Vito Oddo est écrivain, journaliste et concepteur de jeux. Passionné par les bandes dessinées de super-héros, les films d’horreur et les jeux indépendants, il écrit pour Collider et développe des jeux pour Mother’s Touch Games.

Suite

De Marco Vito Oddo