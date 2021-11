Inside Line : Avec cinq à faire, Lewis ou Max ?

Il reste cinq courses dans la course au titre de Formule 1 2021, c’est donc le bon moment pour poser la question à notre équipage : avec cinq à parcourir, Lewis ou Max ?

Lewis Hamilton contre Max Verstappen a tout pour plaire : des deux meilleurs des meilleurs en lice pour le plus grand prix du sport automobile à la différence d’âge entre les deux protagonistes, y compris l’énorme fossé entre les victoires et les titres en Grand Prix entre eux, chacun avec une base de fans hardcore , ainsi que la différence entre l’éthique de leurs deux équipes : l’une constructeur automobile, l’autre producteur de boissons énergisantes.

Avant la 17e manche, le Grand Prix du Mexique de ce week-end, seulement douze points séparent la paire au classement avec l’as néerlandais en tête du classement.

J’ai demandé à l’équipe de creuser dans leur Nostradamus intérieur pour répondre à la question :

Avec cinq à faire, Lewis ou Max ?

Mark Kay : « Max Verstappen sera le champion du monde 2021. Il a de l’âge, de la cruauté et de la forme de son côté, et combiné aux performances constantes de haut niveau du RB16B, je pense que le WDC 2021 est un fait accompli pour lui.

« Pour moi, 2021 a clairement démontré que si Lewis Hamilton a remporté six championnats avec Mercedes à l’ère hybride, le manque relatif de concurrence à l’avant pendant cette période n’a pas nécessairement mieux servi lui ni son équipe cette année, et tactique et des erreurs stratégiques ont été commises plus souvent que Red Bull et Verstappen cette année.

« Je me demande si les performances d’Hamilton sont maintenant affectées par son âge et sa concentration sur ses efforts extra-F1. De plus, le couple Red Bull/Honda offre une fenêtre de performances nettement plus large sur un plus large éventail de types de circuits et d’environnements, ainsi qu’un avantage en termes de caractéristiques d’usure des pneus.

« Je soupçonne qu’un différenciateur clé pourrait être l’amélioration récente des performances de Sergio Perez à un stade aussi critique du championnat, et à un moment où l’on peut se demander où se trouve la tête de Valtteri Bottas, Perez semble être dans un position pour aider Red Bull à maximiser les résultats de Verstappen.

« En ce qui concerne la façon dont le championnat se déroulera, je soupçonne que le jeu déloyal mis à part, le tour final à Abu Dhabi sera un caoutchouc mort et que Verstappen l’attachera à Djeddah, compte tenu de son avantage actuel de 12 points. »

Kévin Melro : « Max Verstappen remportera le championnat de cette année sur la régularité. Il avait la voiture la plus rapide lors des qualifications au Mexique 2019, au Brésil 2019 et à Abu Dhabi 2020 et, en tant que tel, étant donné la poursuite de ce schéma, cela suggérerait qu’il avantage Max samedi pour au moins trois des cinq courses restantes.

« Max a également gagné à Abu Dhabi la dernière fois et au Brésil en 2019. Nous avons également vu la force de Red Bull le jour de la course au Mexique malgré une course difficile pour Max en 2019. Cette fois, le terrain de jeu semble être incliné. en sa faveur pour la première fois de sa carrière en F1.

« En revanche, les perspectives pour Hamilton ne sont pas si prometteuses. Depuis Monaco, Hamilton compte deux victoires, toutes deux avec Verstappen hors de course. Pendant ce temps, les erreurs de conduite et les erreurs de stratégie d’équipe ont entraîné une dépense brutale de 82 points pour sa campagne de championnat.

« Pire encore, si Hamilton perd le championnat de cette année, il sera perçu par beaucoup comme ayant été perdu avec une voiture supérieure à celle du challenger de Red Bull.

« Il faudra un retour à la forme de début de saison du septuple champion du monde et un effondrement colossal du Néerlandais de Red Bull pour inverser la trajectoire actuelle, ce qui ne va tout simplement pas se produire. »

Gary Sloan: « Dans les courses finales, Lewis et Max se sont heurtés cinq fois, ce qui a donné aucun point à tous les deux. Les commissaires ont considéré les accidents comme des incidents de course.

« Bottas remporte les cinq courses et est sacré champion du monde avec 310 points, Verstappen deuxième avec 287,5 points et Hamilton troisième avec 275,5 points. *k vous.’

« Enfin, l’offre de Michael Masi de déduire 50 points de Bottas pour avoir conduit trop vite pour voir si cela aide la déception universelle de Max et Lewis à échouer, mais cette idée supplie. Valtteri prend le titre à Alfa Romeo.

Jad Mallak : « Bien que mes collègues du GP247 aient une expérience pratique de leur côté, je m’appuie sur mon intuition et les observations que j’ai recueillies au cours de cette saison passionnante.

« Permettez-moi de nuancer mes déclarations en affirmant l’évidence, que le combat pour le titre de cette année est trop proche pour être appelé. Les deux concurrents opèrent à un niveau distinct du peloton, leurs trajets s’avérant identiques sur l’ensemble des circuits qu’ils ont visités. Mais nous devons choisir notre vainqueur prévu, et je crois fermement que ce sera Max Verstappen.

« Il y a quelque chose de différent dans la version 2021 de Verstappen, en termes de confiance en lui, sans parler de son sang-froid. Fini les erreurs idiotes lors des séances d’essais, et malgré ce que d’autres peuvent dire, et notamment le camp Mercedes, son agressivité, bien qu’elle soit toujours là, est beaucoup plus calculée.

« Lorsqu’il est monté sur le podium après sa dernière victoire à Austin, le langage corporel projeté par Verstappen était celui d’un coureur chevronné, prêt à relever n’importe quel défi qui lui était lancé, même si ce défi était sous la forme du grand Lewis Hamilton.

« Avoir survécu aux revers de Silverstone, Monza et Bakou est plus qu’admirable (en notant que Hamilton et Mercedes n’en ont pas profité), et par conséquent, il mène son rival de 12 points.

« Il a les outils en termes de cette RB16B agile, tandis que toute l’équipe Red Bull a amélioré son jeu, clairement évident par ses appels stratégiques audacieux à Austin. Ne comptez pas non plus le résurgence Sergio Perez, jouant parfaitement le rôle de soutien, par rapport à un Valtteri Bottas évincé qui pourrait tout simplement ne pas être dérangé.

« Je ne veux rien enlever à Hamilton qui a été son top habituel, lui implacable, mais dans l’ensemble, le combo Verstappen/Red Bull est juste meilleur cette année, d’où mon choix du Néerlandais.

« Mais en sport automobile, qui peut dire que je ne me tromperai pas une fois le drapeau à damier agité à Abu Dhabi ! »

Paul Velasco : « Mon cœur dit Max mais ma tête dit Lewis, dans une saison de marges minuscules. Je pense que Mercedes sera puissant dans les cinq dernières courses, mais devra libérer certaines des performances qu’ils ont révélées lors de la FP1 à Austin. Peut-être qu’ils se sont trompés de configuration et que la voiture n’a jamais été tout à fait la même par la suite.

«Mais nous avons eu un aperçu de ce qu’ils ont en magasin lorsqu’ils obtiennent leurs sommes correctement. Et ils le feront. Et ce sera de mauvais augure.

« Bien que la perception soit que Red Bull détruit Mercedes sur la stratégie, les champions du monde ont également eu quelques victoires inspirantes grâce à des calculs intelligents sur le mur des stands. Mais les champions du monde devront certainement apporter leur A-game sur tous les fronts car Red Bull est tout simplement meilleur avec les arrêts au stand et la tactique, comme nous l’avons vu au Texas.

La domination totale a laissé Mercedes émoussé sur le front de la «comment gérer la pression», mais ils apprennent vite et devraient être plus précis désormais.

« Alors que mon cœur est Go Max ! pour le titre, quel serait son premier et priver Lewis d’un huitième et comment il convient de mettre fin à une décennie de domination Mercedes en les battant lors de la dernière année de championnat de cette époque. Encore une fois, ce sont des trucs à succès.

« Mais ma tête me dit ‘Lewis sera puissant’ comme il l’est toujours, et la Mercedes W12 en plein vol aura l’avantage sur la RB16B de Red Bull.

« Bien que je ne sois pas aussi extrême que Garry l’est au-dessus, je m’aventurerai sur le fait que les larmes de l’espèce Monza/Silverstone sont une forte possibilité car Hamilton et Verstappen ne donneront pas un pouce sur la bonne voie, alors que tout peut arriver quand ils tournent la roue -to-wheel, qui sera souvent au cours des cinq prochains week-ends de course.

« Mais à la fin, je prédirai que Lewis en aura assez pour devenir numéro huit grâce à son génie, moins d’erreurs et une voiture fantastique, le titre à trancher en sa faveur lors de la finale de la saison à Abu Dhabi selon ma boule de cristal .

Comment nous l’avons noté :

Lewis, 1 – Bottas, 1 – Max, 3