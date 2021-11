Inside Line: bataille Ferrari-McLaren, qui s’en soucie?

On parle beaucoup de la bataille entre Ferrari et McLaren alors qu’ils s’affrontent au Grand Prix de Sao Paulo 2021, avec la troisième place au classement du championnat du monde de Formule 1 en jeu.

Bien sûr, la question du prix en argent pour le troisième par rapport au quatrième est importante, mais est-ce que quelqu’un s’en soucie vraiment ?

En tant que fan de longue date de McLaren, je peux dire que cela ne m’aime pas du tout. Mon équipe était des vainqueurs en série à son apogée, de nombreux podiums et la plus haute marche à plusieurs reprises, ce qui en fait la deuxième équipe de F1 la plus titrée de tous les temps avec 183 victoires en Grand Prix à son actif.

Donc, en tant que McLaren-ista inconditionnelle, je ne peux que froncer les sourcils à la troisième place. Bien sûr, c’est mieux que là où nous étions il n’y a pas si longtemps, et je suis fier de ce que Zak Brown et son équipe ont accompli.

Bien que je n’aie pas eu le plaisir de rencontrer Zak, à tous égards, il aime un gagnant. Son incroyable collection de voitures de course a toutes un dénominateur commun : les gagnants.

Ainsi, s’il parle de la bataille pour la troisième place, cela doit l’agacer car ce n’est pas là que les gagnants traînent, et il doit être impatient de pouvoir parler régulièrement des chances de gagner de son équipe.

Quant aux Tifosi, je sais que cela les agace de vivre cet âge de médiocrité acceptée avec peu de choses à célébrer pendant trop longtemps. Croyez-moi, les fans de Ferrari, du moins ceux que je connais, sont tout aussi indifférents à savoir si leur équipe termine troisième ou quatrième.

Ce sont des gens qui ont 238 victoires rouges à raconter. Tifosi regarde la F1 ces jours-ci avec un œil triste sur leur équipe sous-performante, souhaitant des jours meilleurs qui semblent si lointains, à l’ère du « troisième est d’accord » du « leadership » invisible du président de Ferrari John Elkann.

Pour moi, la deuxième place – dans n’importe quoi – est la première des perdants ; et que chaque dimanche de Grand Prix, il y a un gagnant et 19 perdants. Faire du bruit à propos de la troisième place est donc une question difficile quand il y a tant de choses à rapporter à la fin très pointue de ce glorieux championnat.

Mais je vais lui donner un coup:

Ferrari a trouvé de bonnes performances, tandis que McLaren s’est effondré après la forme grisante de mi-saison, y compris la victoire à Monza.

Alors que la saison touche à sa fin, Ferrari a de la chance avec 13,5 points d’avance sur ses rivaux avant la course Sprint d’aujourd’hui dans laquelle aucune équipe ne devrait figurer dans les trois premières positions payantes, selon le formulaire. Mais comme l’a dit Murray Walker, « En F1, tout est possible. »

Les Reds traversent une période intéressante, alors que le nouveau venu Carlos Sainz surpasse de plus en plus son coéquipier Charles Leclerc, l’élu, et a de nouveau sur-qualifié le Monégasque, alors qu’ils terminaient la séance respectivement cinquième et sixième.

Les deux Charlie tirent le meilleur parti de ce qui est clairement un package amélioré.

Chez McLaren, les problèmes de début de saison de Daniel Ricciardo s’atténuent alors qu’il trouve son rythme avec cette nouvelle équipe cette première année, mais Lando Norris, qui a été stellaire toute la saison, a de nouveau sur-qualifié l’Australien. Cependant, ils ont été plus modérés lors de sorties récentes, suggérant qu’ils ont actuellement perdu l’avantage par rapport à Ferrari.

Les deux garçons McLaren ont l’air frustrés.

Le formulaire suggère qu’à Interlagos, les voitures rouges devraient devancer les Papaya à la fin de la course Sprint d’aujourd’hui et de la course de dimanche également. À moins, bien sûr, comme le dit Murray…

C’est à peu près tout ce que l’on peut dire sur la lutte entre les deux grandes équipes en difficulté. Même ainsi, qui s’en soucie vraiment ?

En conclusion, je suis dans le camp qui attend avec impatience la nouvelle F1 et je rejoindrai le chœur claironnant que 2022 sera une bonne année. Ils le disent tous Lewis, Seb, Fernando ; que les voitures de nouvelle génération seront racées et que le terrain de jeu déséquilibré devrait se redresser.

Je vais les croire.

Ainsi je rêve de l’année prochaine, rapportant à ce stade du jeu, Ferrari, McLaren, Mercedes et Red Bull tous sur le ring lançant tout ce qu’ils ont à gagner, alors que prédire la victoire sera presque impossible en tant que demi-douzaine de pilotes, de ces grandes équipes, ont une chance de remporter le titre.

Ce serait cool et personne ne se souciera de savoir qui terminera troisième.