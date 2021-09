Inside Line : d’un champion du monde et d’un jeune canon

La signature bien méritée par Mercedes de George Russell pour s’associer à Lewis Hamilton dans l’équipe la plus dominante de la Formule 1, évoque invariablement des comparaisons historiques avec des situations similaires, lorsqu’un champion du monde a accueilli un Young Gun dans une grande équipe.

En repensant à l’histoire de la F1, Alain Prost accueillant Ayrton Senna chez McLaren en 1988 a des parallèles intéressants et des leçons que les deux pilotes Mercedes considéreront avant l’année prochaine.

En 1987, Senna travaillait dur chez Lotus alors que McLaren et Williams dominaient la F1 dans presque le style Merc d’aujourd’hui; des équipes pour lesquelles tout le monde voulait conduire à l’époque, des vainqueurs en série.

Chez McLaren, Prost était le pilote de tête avec Stefan Johansson dans l’autre voiture.

À la fin de cette saison, ils ont été battus par Williams dont Nelson Piquet et Nigel Mansell ont terminé premier et deuxième du championnat, remportant également le titre des constructeurs «87 F1.

Senna a terminé troisième dans la Lotus, Prost quatrième et Johansson sixième.

À ce stade, Ron Dennis s’est rendu compte qu’il avait besoin de renforcer son alignement de pilotes pour 1988, décidant que Johansson n’était pas à la hauteur de la tâche.

Le patron de l’équipe a demandé à Prost qui serait le meilleur pilote pour le siège. Sans hésiter, Prost a dit sans hésiter : « Senna. Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

Senna, 29 ans, est arrivé à Woking après avoir gagné six fois pour Lotus, avec Prost, 33 ans, déjà 28 fois vainqueur du Grand Prix et avec deux titres mondiaux de F1 – 1985 et 1986 – sur son CV.

La “guerre” qui a suivi a donné naissance à l’une des légendes les plus exaltées et fascinantes de la F1, qui s’est transformée en film Senna et reste l’un des chapitres les plus épiques de l’histoire du sport.

Peut-être la référence du conflit au plus haut niveau de notre sport.

Pour que la poussière retombe, il a fallu à Prost s’éloigner d’une équipe McLaren en plein essor, qui n’était tout simplement pas assez grande pour deux personnages aussi énormes. Ron a fait son choix.

Finalement, lorsque la poussière, la fumée et les larmes se sont calmées, Senna avait orchestré un véritable coup d’État chez McLaren, avec l’abdication de Prost à la fin de 1989, emportant avec lui le titre de F1 de l’année à Ferrari. En quittant le Brésilien, il a recommandé quelques années plus tôt sur le trône des pilotes de Woking.

Le score après deux ans en tant que coéquipiers de McLaren : Senna 14 victoires et le titre 1988 en F1 ; Prost 11 victoires et le titre F1 1989.

Russell et Hamilton préparent le terrain pour de nombreux points de discussion avant la saison prochaine et ne manqueront pas de faire la une des journaux lorsque tout deviendra une réalité lors de la course d’ouverture de la saison 2022 du championnat du monde de F1.

Comment le prince George se mesurera-t-il au roi Lewis ? Sera-ce tendu ou calme? Qui en sortira le plus écorché ? Ou vivront-ils heureux pour toujours ? Qui marchera en premier ? Et combien de temps jusqu’à ce qu’ils le fassent ? Tellement sur les cartes, à démêler la saison prochaine.

Quoi qu’il en soit, Hamilton et Russell forgeront leur propre héritage, avec la leçon d’histoire Senna-Prost F1 à exploiter pour la direction si les temps deviennent difficiles. Au-delà de cela, c’est un partenariat fait au paradis de la F1 pour le sport.