Inside Line: Grand Prix de Bahreïn le bon, le mauvais, le laid

Avant le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison de Formule 1 2021, nous avons lancé le rapport d’avant-course avec le titre: LEWIS V MAX, Round 1 et il s’est en effet avéré que c’était comme ça!

Et en effet, Lewis Hamilton et Max Verstappen – sans aucun doute les meilleurs pilotes de cette génération actuelle – l’ont battu jusqu’au tout dernier tour d’une passionnante bataille de Bahreïn, leur bataille sous les projecteurs a surpassé tout le reste de la nuit. Qui a terminé troisième? On s’en fout!

Les deux premiers étaient: P1 HAM; P2 VER après une bagarre que nous souhaitions tous.

Cela nuira à Verstappen parce que c’était la course du pilote Red Bull pour gagner; il a même pris la tête pour se voir ordonner de le rendre pour avoir enfreint les règles très étranges de limite de piste que la FIA a confondu avec tout le monde.

Néanmoins, Max a tout donné de la manière dont il est seul, tandis que Lewis a creusé plus profondément pour résister à l’attaque, comme lui seul le peut. Chasseur chassé, vieille garde contre jeune arme, c’est le truc à succès que nous méritons tous après trop d’années de course déséquilibrée au plus haut niveau. Moins David contre Goliath que jamais.

Ne rien enlever aux puissants Mercs et à leurs exploits, mais en tant que coureurs, eux aussi apprécient un combat approprié qui leur a été refusé jusqu’à présent. Hamilton et Mercedes pourraient regretter le souhait d’un défi plus sévère, car ils ont à nouveau laissé entendre que sous pression, ils lâchent le ballon.

Ils l’ont laissé tomber pour Valtteri Bottas, refusant au Finlandais une chance de monter sur la plus haute marche du podium grâce à une erreur d’arrêt au stand, le genre qui a tendance à arriver plus souvent que l’autre à la voiture # 77. Si ce week-end était quelque chose à faire, cette année, ce sera comme d’habitude pour le Champion du Monde et le meilleur Wingman du sport.

Le nouvel homme de Red Bull, Sergio Perez, était également sur le côté de la réception d’une chance douteuse dimanche après que lui et son équipe se soient trompés de somme un jour plus tôt en qualifications, ce qui l’a confiné au 11e rang sur la grille pour sa première course en Bleu, avec son coéquipier. sur poteau.

Ensuite, pour ajouter aux malheurs de Checo, la RB16B a eu une crise de colère (ou tout ce que les voitures turbo hybrides ont) lorsqu’elle s’est éteinte sans raison. Il a finalement redémarré mais Checo a été contraint de rejoindre la voie des stands pour son départ.

Par la suite, il a livré ce qu’Alex Albon n’a jamais fait et Pierre Gasly a à peine eu le temps de prouver qu’il pouvait le faire, c’est-à-dire se frayer un chemin vers le haut du peloton, dépassant avec une précision clinique pour revenir à une cinquième place pratique et limiter les dégâts.

Red Bull comprend maintenant pourquoi Perez a dû être embauché malgré leur apparente réticence à le faire. Un vrai dos-à-dos avec Max n’était pas vraiment au programme ce week-end, mais il est juste de dire que Checo ne rivalisera pas avec Max sur le rythme de Q3 mais plutôt en course. Le vétéran mexicain a coché toutes les cases ce week-end.

Autres questions posées avant le départ de la course de Bahreïn dans notre aperçu:

Que peut faire Sebastian Vettel à propos de sa forme en cascade et de ses manières errantes?

Rien. Cela a empiré encore lorsque l’Allemand a décidé d’une «stratégie alternative» qui a mal tourné, puis il l’a bâclée à nouveau. La crise continue pour Vettel.

Après avoir été parfaitement dépassé par Esteban Ocon, Seb s’est retrouvé derrière l’Alpine à la fin de la ligne droite de départ / arrivée et l’a terminé par l’arrière. Des moments de décoloration du cerveau et de décoloration des freins se sont combinés pour ajouter une autre erreur flagrante à sa longue liste d’erreurs auto-infligées.

La partie inquiétante est que dans le cockpit, et plus tard dans le stylet TV, il a insisté plus d’une fois sur Ocon a changé de direction alors qu’en fait, toutes les rediffusions montrent qu’Esteban ne fait rien de tel, mais garde plutôt une ligne droite.

C’était encore une fois la chute du Brésil avec Leclerc. Seb a perdu son mojo dans un combat rapproché roue à roue et cette fois son excuse ne coupe pas la moutarde.

On dit que lorsqu’un pilote de course devient père, il perd environ une seconde de vitesse. C’est peut-être le cas avec Seb? Quelqu’un, s’il vous plaît, faites le calcul.

Regardons-nous Esteban Ocon être Vandoorne-ed par Fernando Alonso?

Certes, il était en qualification et dans une certaine mesure en course. Le retour de Fernando s’est terminé par un DNF qui, on l’espère, n’est pas de mauvais augure pour le prochain chapitre de sa remarquable carrière. Cependant, il était dans toutes les batailles au milieu de terrain dans la nuit jusqu’à ce que l’Alpine pleure suffisamment.

La voiture qui a changé de Renault l’année dernière est sans espoir. probablement mieux que les Haas et Williams. Nous sommes donc en alerte non seulement pour la destruction d’Esteban mais aussi pour le moment où Fernando se rend compte qu’il a lui-même une Formule 1.5 entre les mains …

Dans la nuit, il était intéressant de noter qu’au 12e tour, Alonso était le premier à se faufiler dans les stands pour un changement de pneu, un tour plus tard, la plupart de ses rivaux ont suivi l’exemple. Certaines choses ne changent jamais.

Des deux Charlies, Leclerc et Sainz, en Rouge, qui craquera en premier?

C’était une non-présentation. Ils étaient trop éloignés pour faire des comparaisons. Comme son prédécesseur, par rapport aux équipes de référence et à leurs voitures, la Ferrari SF21 est une foutaise, et avouons-le, ils n’ont aucune idée de comment l’améliorer, jamais.

Mais il ne devrait y avoir aucune plainte de la part des Tifosi qui ont été avertis que ce serait une année de merde pour leur équipe bien-aimée alors que Mattia Binotto va casser tout ce qu’il peut trouver à Maranello qui a fonctionné.

Quelle est la qualité de Yuki Tsunoda?

Très bien. Il a même battu le garçon aux « yeux bleus » Pierre Gasly, qui a peut-être expliqué pourquoi Red Bull ne le voulait pas dans la grande équipe. Après avoir fait un travail remarquable samedi pour décrocher la cinquième place sur la grille d’AlphaTauri, il s’est égaré dans le premier tour et avec lui son aileron avant. Un geste trop impatient et inutile, la propre incohérence du Français est son pire ennemi.

Mick Schumacher et Nikita Mazepin et la charrette à âne Haas ils doivent conduire…

Ils ont peut-être peint les Haas dans d’autres couleurs, mais cela ne peut pas cacher la merde que l’équipe de Gene Haas est devenue. Les panneaux «À vendre» devraient être en place parce que ces gars-là ne sont là que pour le chèque de paie.

Leur voiture diabolique, qui n’a pas été développée ni mise à jour depuis mars 2020, était une poignée entre les mains des pilotes vétérans Romain Grosjean et Kevin Magnussen. La voiture a failli les tuer à plus d’une occasion, elle était impossible à conduire la plupart du temps.

Ils licencient donc les vétérans et font venir deux recrues, Mick Schumacher et Nikita Mazepin, deux recrues qui apprennent leur métier à un moment crucial de leur éducation en F1.

Et ils remettent aux jeunes les clés de la même shitbox de l’année dernière sans aucune mise à jour et s’attendent à ce qu’ils fassent la course. Comme prévu, c’était une gêne. Maze-spin a tourné en qualifications un jour plus tôt, et à nouveau dans le premier tour de la course tout seul.

Pour sa défense, les Haas l’ont fouetté comme un cobra frappant, et quelques tours plus tard, la même chose est arrivée à Mick dans l’autre voiture, il a tourné mais a continué.

On doit se demander comment Mama Schumacher a jamais pardonné cette catastrophe qui attendait de se produire, c’est sûr que Papa Schumacher ne fait aucun des appels. Le cercle restreint de Schumi comprend des gens comme Jean Todt, Sebastian Vettel, Ralf Schumacher – ces gens sont-ils tous aveugles aux dommages qu’ils font à la carrière de Mick?

C’est surprenant parce que quelque chose me fait craindre ces voitures Haas dans leur état actuel, Dieu interdit que quelque chose de mal arrive aux deux garçons essayant de se faire un nom sur scène sans aucun endroit où se cacher. Guenther Steiner et Gene Haas devraient avoir honte.

Un autre gribouillage sur mon bloc-notes Bahreïn: Lap 53 HAM stands trop tôt!

Eh bien, je me suis trompé! Mes maths me disaient qu’ils auraient pu empêcher Hamilton un peu plus longtemps. Mais à la fin, c’était bien que Mercedes avait sa calculatrice en marche et il est juste de dire que si Lewis a conduit les roues, ses gars de stratégie ont joué un grand rôle dans le triomphe.

En conclusion, quel cracker de course nous avons eu grâce aux deux meilleurs pilotes de notre époque ayant le kit presque égal, qui prépare le terrain pour la saison 2021 avec LEWIS V MAX le spectacle principal, parsemé d’une collection de side-shows captivants que nous assisté à une excellente soirée de F1 à Bahreïn.