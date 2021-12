Inside Line: Irresponsable de la F1 de courir sur le circuit de la corniche de Djeddah?

Alors que je regardais avec une admiration totale le spectacle des voitures de Formule 1 à grande vitesse sur le tout nouveau circuit de la corniche de Djeddah, j’ai soudain eu un frisson en pensant aux conséquences d’un gros accident survenu sur le dernier site sportif glacé.

Quelques minutes seulement après avoir reçu la licence FIA ​​Grade 1, les voitures de Formule 2 ont été lancées pour leur toute première session sur le tout nouveau circuit du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Dans l’ensemble, la piste a répondu aux attentes en termes de finition. Il n’y avait pas de plaques d’égout desserrées ou similaires et permettaient aux voitures de sortir en colère.

Cela ressemblait à n’importe quel autre nouveau morceau et après un certain temps à regarder la télévision, on a oublié à quel point c’est nouveau et à quel point c’est un combo de Bakou, Sotchi, Singapour et Monaco sous stéroïdes.

Puis sont arrivés les garçons de F1, et la crainte a augmenté alors que les meilleurs pilotes de la planète se sont familiarisés avec le site. C’était absolument intimidant à regarder. Et bien sûr, par la suite, ils ont tous déliré, décrivant cela comme une « poussée d’adrénaline, incroyable, stimulante », etc., et dangereux…

L’un d’eux pourrait bien se retrouver en mer Rouge à ces vitesses

Oui, j’ajouterais très dangereux. Mais regarder les bords ahurissants de la Mercedes de Lewis Hamilton passer devant des voitures plus lentes a fait flotter les vieux drapeaux rouges dans ma tête.

Et puis Charles Leclerc a heurté la barrière à grande vitesse, provoquant l’arrêt prématuré de la séance. de nombreux « et si » ont suivi.

Et si en qualité, disons Q1, quand tout le monde se battra pour de l’air clair, l’un des gars de la file d’attente lente décide de sauter une place ? En regardant dans le rétroviseur, c’est clair, il sort de la file dans la voie rapide et arrive un autre conducteur à grande vitesse, aveugle parce que les murs les rendent aveugles, et ils se rencontrent.

L’un d’eux pourrait bien se retrouver en mer Rouge à ces vitesses.

Maintenant c’est la course, Spa a Eau Rouge, Montréal le Mur des Champions, Monaco miles d’Armco et ainsi de suite. Quelle est la différence? Temps, expérience.

Je me souviens à l’Autodrome de Dubaï pendant ma presque décennie là-bas, Charlie Whiting se rendait régulièrement pour le classement du circuit et c’était une affaire sérieuse, bien préparée pour s’assurer que notre site cochait toutes les cases pour rester un circuit de niveau 1.

La F1 est en territoire inconnu et s’il y avait, Dieu me garde, un gros incident du type Romain Grosjean ?

Il ne fait aucun doute que Djeddah a été accélérée dans le cadre de ce premier Grand Prix d’Arabie saoudite, elle n’a jamais organisé de course auparavant, d’où le manque d’expérience pour le site, cette expérience englobe l’élément le plus important de tout week-end de course, le triage et la myriade de protocoles de sécurité qui pour la plupart des circuits font partie de leur logistique bien huilée.

Cela ne peut pas être le cas avec Djeddah. Il n’y a pas eu de courses. Il n’y a eu aucun gros accident, aucune urgence, rien pour fonder des scénarios de sauvetage autre que des simulations.

Il n’y a eu aucune expérience pratique pour toute personne impliquée dans l’arbitrage, la sécurité et le sauvetage. La F1 est en territoire inconnu s’il devait y avoir, Dieu merci, un gros incident du type Romain Grosjean.

Je n’ai aucun doute que la FIA, le président Jean Todt, le chef de la F1 Stefano Domenicali en passant par Ross Brawn à tous ceux qui participent au processus décisionnel de notre sport ont réfléchi à cela.

Qu’ils ont fait les évaluations des risques et des accidents, accepté les simulations de sécurité et de sauvetage, confiants que chaque angle est couvert ou ne permettrait pas que cela se produise.

En règle générale, les pistes devraient avoir au moins quelques courses, même juste des courses locales pour s’assurer que tout fonctionne avant qu’il ne soit «déballé» pour le grand spectacle. Pas avec Djeddah, où il était : construisez-le, branchez et jouez et voyons ce qui se passe.

Alors, expulsons l’éléphant de la salle et demandons au Circuit de la corniche de Djeddah :

Et s’il y avait un prang à la Romain Grosjean et qu’il y avait du feu ? Que faire s’il y a une collision du côté aveugle des virages à grande vitesse ? Et si un pilote se trompe en entrant dans les stands ? Et si les commissaires gâchaient ?

On pourrait affirmer que toutes ces choses pourraient mal tourner sur n’importe quelle piste de course, d’accord, mais il existe des précédents réels ou ceux-ci sur lesquels puiser (l’expérience à nouveau) et pas seulement des simulations.

Les bons volontaires de Djeddah sont-ils vraiment prêts comme ils devraient l’être, comme ils le sont sur les autres circuits de la F1 ? Ils sont sans aucun doute la crème de la crème et je sais que les professionnels qu’ils sont auraient tous apprécié une course d’essai ou des tests sur le site pour augmenter leur état de préparation à tout ce que ce week-end leur réserve.

Alors, alors que j’attends avec impatience un grand duel de qualification sur cette nouvelle piste, la course aussi, je le fais avec appréhension, sachant que le sport automobile est toujours dangereux, mais à certains endroits et dans certaines circonstances plus dangereux que la normale – c’en est un d’eux.

Les dieux de la F1 ont été gentils avec nous ces derniers temps. Souviens-toi de Romain. Souvenez-vous de Max à Silverstone. Souvenez-vous de Lewis et Max à Monza.

Cependant, c’est la F1 et l’argent parle toujours ; et il s’agit de très, très grosses sommes d’argent versées dans ce projet flagrant de « lavage de sport ». Mais cela pourrait avoir un coût insondable…

Ainsi, tout incident bouleversant la vie signifiera que la F1 (et tous les décideurs à ce sujet) seront responsables de l’accélération de ce projet jusqu’au statut de grade 1, donc avant le début d’une action de course sérieuse, cela pose la question à Stefano et à ses hommes : Est-ce irresponsable de courir sur le circuit de la corniche de Djeddah ?

Je ne faisais que demander.