Inside Line: Le meunier de Red Bull a-t-il frappé Mercedes au Mexique?

Il y a eu de nombreuses théories sur comment et pourquoi Max Verstappen de Red Bull a « échoué » en se qualifiant pour le Grand Prix du Mexique 2021, mais je suggère qu’ils ont frappé Mercedes et nous tous pour démarrer !

Les faits sont que Valtteri Bottas a livré un tour complet pour prendre la pole que son coéquipier et prétendant au titre Lewis Hamilton n’a pas pu égaler, il était bon pour la deuxième, et un lock-out de Mercedes au premier rang a néanmoins été le résultat surprise, avec le Merc le camp a laissé perplexe.

Les garçons Red Bull étaient troisième et quatrième, Verstappen partant derrière Bottas de la troisième et Sergio Perez de la quatrième. Un lock-out de deuxième rangée était un échec apparent pour l’équipe qui avait la voiture la plus maniable autour de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, et avait été tellement plus rapide en FP3 quelques heures avant les qualifications.

Dans les heures entre la fin des FP3 et les qualifications de samedi au Mexique, Mercedes a trouvé beaucoup plus de temps que Red Bull si l’on considère les gains de performances entre les séances :

Bottas 1.83s Hamilton 1.65s Verstappen 0.99s Perez 0.68s

D’où le récit de la façon dont les qualifications ont été remportées par Mercedes et perdues par Red Bull.

Mais je n’achète pas cela, nous connaissons bien cette équipe depuis les jours où ils ont nettoyé avec Sebastian Vettel – attendez-vous à l’inattendu. Je suggère que Red Bull n’a pas «perdu» les qualifications mais plutôt «a plongé» pour l’image plus grande de la victoire dimanche, ce que Verstappen a dûment fait sans transpirer.

Avant d’approfondir, si le contraire s’était produit, à savoir les deux Red Bull au premier rang avec les pilotes Mercedes derrière, quel aurait été le résultat du premier tour ?

À condition qu’elles aient toutes les deux pris des départs raisonnables, il y a fort à parier que les deux voitures noires auraient englouti les Bulls bien avant le virage 1, car elles ont la vitesse de pointe, et auraient également bénéficié du remorquage du sillage et même d’une fronde, peut-être plus que Verstappen avec sa poussée.

En partant de la pole, les Red Bulls auraient été engloutis avant le T1

Les petites marges que nous avons dans le concours du titre F1 de cette année ont clairement montré que commencer au premier rang n’était pas idéal au Mexique, avec cette traînée de 800 mètres jusqu’au premier virage, les deux premiers ont fait un trou dans l’air comme nous l’avons vu.

Dans cet esprit, le pilote Red Bull a profité au maximum du remorquage en contournant l’extérieur du Mercs, puis en freinant en T1, et la partie la plus difficile de la journée de Max était terminée car il a ensuite navigué vers la victoire numéro neuf de cette saison jusqu’à présent.

Cependant, s’il était parti de la première ligne, il est probable que lui aussi aurait été englouti, même si je suis sûr que rien n’aurait arrêté la victoire de Max au Mexique dimanche, être en tête a rendu la tâche beaucoup plus facile (et certaine) que s’il avait joué du rattrapage.

Mais en raison d’une réflexion avisée, un jour plus tôt, avant les qualifications, le modèle de sa victoire dominante était déjà défini par son équipe.

Red Bull aurait fait le calcul et réalisé qu’ils seraient traînés en T1 s’ils avaient commencé au premier rang, tout le monde le savait. Ainsi, les gars intelligents de Blue ont déterminé ce dont Mercedes était capable en qualité, c’est-à-dire environ 1:15 élevé ou 1:16 faible et savaient donc ce qui était requis de leurs conducteurs.

Peut-être qu’avec le Honda PU réduit un peu, ils ont envoyé leurs garçons pour la Q3 avec Verstappen chargé de faire un temps au milieu de 1:16, ce qu’il a fait.

Un peu comme lancer des fléchettes avec un bandeau sur les yeux

Avec Perez, peut-être dans l’ignorance du stratagème astucieux de son équipe, qui en fin de compte concerne toujours le titre de Max, Red Bull a donné suffisamment à ses pilotes pour environ 1:16,5 s et une fenêtre d’environ quatre dixièmes entre la Mercedes la plus lente et la cinquième. endroit.

Leur as néerlandais a réussi les 1:16,2 requis pour remporter la deuxième rangée. Tout est faisable et même probable en cette saison de cape et de poignard.

Le dernier effort de Verstappen en Q3 a été brouillon. Délibérément ainsi ? Est-ce qu’il rasait ces secondes supplémentaires, en d’autres termes, le sac de sable? Pour un gars qui ne se trompe jamais ces jours-ci, cet effort de Q3 était inférieur à la norme… ET il ne s’en moquait pas par la suite.

Le seul argument que j’entends est de savoir comment Max, et Checo d’ailleurs, auraient pu viser les troisième et quatrième et l’obtenir ? Parce que c’est un peu comme lancer des fléchettes avec un bandeau sur les yeux.

C’est vrai, mais ce ne sont pas de simples mortels, si vous donnez à Max un delta de temps au tour à cibler, assurez-vous qu’il le frappera à chaque fois sans faute, comme la plupart des pilotes sur la grille sont capables ou du moins devraient l’être.

Ce jour-là en Q3, il y avait un delta d’environ quatre dixièmes de seconde entre Hamilton et le cinquième, Pierre Gasly, ce qui était un énorme trou pour Max et Sergio à viser même avec un bandeau sur les yeux.

En ce qui me concerne, c’était un coup de poing de Red Bull

Preuve? Rien. Et il est très peu probable que Red Bull ou Max s’approprie ou même se vante du « punch de vent du samedi », car ils pourraient l’utiliser à nouveau.

Pour moi, les preuves suggèrent que ce n’était pas une erreur lors des qualifications d’une équipe Red Bull qui est parfaitement au point, offrant des arrêts aux stands impeccables, obtenant tous les bons chiffres, puisant dans leur propre pedigree impressionnant de titre de F1 comme parfum des titres 2021 devient plus fort alors qu’ils se dirigent vers le Brésil ensuite.

En conclusion, en ce qui me concerne, c’était un coup de poing de Red Bull (avec les visages de poker oscarisés par la suite) qui s’est même demandé à haute voix d’où venaient tous ces chevaux Merc.

Au lieu de cela, ils avaient volontairement gardé les leurs dans l’écurie, afin de pouvoir les utiliser dimanche pour gagner la course avant le virage 1, ce que Max a fait.

Et c’est ainsi que les championnats sont gagnés et perdus. C’est ma théorie.