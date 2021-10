Inside Line: l’idée de l’arroseur Bernie n’est pas si folle après tout

Il y a dix ans, Bernie Ecclestone a suggéré de créer des systèmes d’arrosage sur les pistes de course pour créer des conditions humides à la demande, et ainsi pimenter les courses de Formule 1 ennuyeuses.

C’était une idée excentrique à l’époque et a attiré la dérision qu’elle méritait, mais maintenant, avec le recul et avec la nouvelle technologie mondiale, ce n’est peut-être pas aussi loufoque qu’il y paraît.

En 2011, alors qu’il dirigeait la F1 d’une main de fer, Ecclestone a proposé l’idée d’induire de fausses pluies : « Il n’y a aucune raison pour que les arroseurs ne se produisent pas. Il y a tellement de soutien parce que les courses humides sont toujours de loin les meilleures.

« Je pensais qu’au début, c’était peut-être un peu fou, mais il est surprenant de voir à quel point cette idée est soutenue maintenant. À condition que nous le fassions pour que personne ne sache quand cela allait arriver, comme quand il pleut, je pense que cela ferait beaucoup de divertissement.

« Cela rendrait-il la F1 plus excitante ? Je ne sais pas », a estimé Bernie.

Ironiquement, au cours d’une saison qui continue de donner des courses remplies de divertissement, la réponse à la question d’Ecclestone est un retentissant: “Oui!” En effet, ce serait le cas si le Grand Prix de Russie 2021 était quelque chose à faire.

La pluie à Sotchi, comme nous le savons tous maintenant, a joué un rôle décisif dans l’issue d’une course passionnante. Un jour plus tôt, la pluie avait également affecté la journée, les FP3 ayant été emportés et les qualifications se sont déroulées dans des conditions de pluie difficiles.

Dans le Grand Prix, parti de la pole pour la première fois, le pilote McLaren Lando Norris ne s’est jamais trompé de toute la journée et semblait avoir tout sous contrôle pour sa première victoire. Une autre promenade étincelante du garçon qui a encore impressionné tout le monde énormément. Sa première victoire l’attendait.

Derrière lui, Lewis Hamilton, à la recherche de son incroyable 100e victoire en F1, avait tout jeté sur le Young Gun mais en vain, tandis que le prétendant au titre Max Verstappen semblait destiné à la septième, peut-être sixième s’il avait de la chance ; un coup porté aux espoirs de titre du pilote Red Bull et un solide gain de points par l’homme Mercedes sur son rival.

Mais ensuite, au 50e tour, tout a changé lorsque les « arroseurs de Bernie » se sont soudainement allumés, transformant des sections de la piste en véritables débardeurs et bouleversant la course avant que vous ne puissiez cligner des yeux. Les cinq minutes restantes étaient des trucs à couper le souffle, vous ne pourriez jamais scripter cette merde!

Le Kid qui allait remporter son premier Grand Prix a été autorisé à faire les mauvais appels, a dérapé de la tête tandis que l’homme aux 99 victoires, qui n’avait aucune réponse à lui de toute la journée, avant que les arroseurs n’entrent en jeu, a fait 100 victoires. dans l’élite.

De plus, Verstappen, qui était parti depuis le dernier, a également profité d’un coup de pouce de la chance attendue depuis longtemps pour terminer deuxième un jour où il aurait été bon pour la septième, ou la sixième au mieux, jusqu’à ce que les arroseurs se déclenchent bien sûr.

L’humidité soudaine a fait d’une pierre deux coups, a rendu la course inoubliable, l’a rendue historique et a maintenu l’écart dans la course au titre de F1 entre Hamilton et Verstappen, à deux points avec huit manches restantes !

Mission accomplie. Divertissement maximum atteint !

D’accord, tout cela est un peu ironique et accordé, faire semblant est toujours un concept existant, mais d’une manière ou d’une autre, pour moi, revisiter l’idée une décennie plus tard ne semble pas aussi fou qu’il n’y paraissait à l’époque.

Mais alors vous pourriez encore vous poser les questions, qu’est-ce qui est plus faux : DRS ou arroseurs ? Chauffe-pneus ou pluie générée ?

Cela a en quelque sorte déclenché l’idée d’injecter à ces courses de sprint banales (qu’elles semblent vouloir nous faire endurer) avec un déluge arbitraire d’arroseurs de cinq ou dix minutes dans certains virages ou même sur toute la piste – correctement randomisée – pour pimenter le spectacle, car ils aime dire.

Imaginez à quel point ce serait cool, un soleil éclatant, une journée chaude, pas un nuage dans le ciel et tout à coup, la piste est mouillée, mouillée, mouillée – les gars ont du mal à aller tout droit, l’aquaplaning et toutes les bonnes choses qui font surface quand une piste de course s’est noyé – comme ce fut le cas sur le site olympique russe dimanche dernier, sans le soleil que les arroseurs auraient permis.

Honnêtement, plus je réfléchis à la fausse idée de la pluie de Bernie, plus elle devient viable dans mon esprit. Penser à…

La pluie de Sotchi a rendu le virage le plus simple de la voie des stands très, très difficile ! 😅#RussianGP #F1 pic.twitter.com/QRfGO9Zfwj – Formule 1 (@F1) 29 septembre 2021

En conclusion, la piste appartenant à Ecclestone, Paul Ricard a déjà la technologie en place et se vante sur son site Web de son “système d’arrosage ultra-raffiné permettant de reproduire les conditions de conduite pluvieuses sur 64 des configurations de piste du circuit”.

Grand Prix de France 2022 pour un essai d’arrosage Bernie ? Ou encore plus tôt lors de la finale de la saison 2021 à Abu Dhabi, ils disposent également d’un système pour simuler artificiellement les conditions de pluie…